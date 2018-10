UCOR urge a la alcaldesa a que impida más retrasos en la obra del Marrubial

El edil de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Carlos Serrano, pidió ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que lidere la gestión de las expropiaciones que hay que realizar para acometer la segunda fase de la obra de la Ronda del Marrubial "y asegurar así que la obra pueda comenzar antes de acabar este año y que de esta forma no se convierta en otra de las inacabadas de este equipo de gobierno".

Serrano insistió en que "los vecinos no entenderían más retrasos en esta actuación tan necesaria", después de recordar que el mes pasado la delegada de Fomento de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, declaró que la segunda fase de la obra, "es decir la ampliación a cuatro carriles que tanto esperamos los cordobeses", se licitaría en breve, "esperando para fin de año el comienzo de las obras y anunciando que el Ayuntamiento había iniciado el proceso para expropiar la manzana que hay entre los dos supermercados y que faltaba la parte de la verja de los pabellones militares". El edil de UCOR lamentó el hecho de que ayer se comunicara en comisión de Presidencia que no se ha iniciado todavía el expediente de expropiación de los pabellones militares, "no sólo de la verja, sino que también afecta a viviendas, a falta de concretar si será indemnización o re ubicación lo que pidan las familias que viven allí". "O nos volvemos a encontrar en este tema con un trato preferente de la Gerencia de Urbanismo como ha ocurrido con el tanatorio municipal o me temo que las obras de la segunda fase no podrán comenzar cuando terminen las obras del carril bici como nos han anunciado", apuntó.