Trabajadores del Casco Histórico de Córdoba afirman sentirse "bastante inseguros" ante la delincuencia de la zona

"Nos encontramos bastante inseguros", así lo ha afirmado el presidente de Horeca Córdoba, Miguel Ángel Morales, al explicar la situación que viven los comercios, hosteleros y turistas del Casco Histórico frente a la oleada de robos y hurtos que sufre esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad y que ya había sido denunciada por los empresarios del sector.

El presidente de la asociación ha indicado que además de los robos de carteristas, los negocios de la zona también están sufriendo otro tipo de delitos. "Hay asociados que se han quejado de que les habían robado, y que Córdoba era insegura". Sin ir más lejos, hace una semana un bar de la plaza la Trinidad ha denunciado que habían entrado a robarle un jamón.

Como vecina y presidenta de la Asociación Vecinal La Medina, Lourdes Martínez, ha informado de que, tras la pandemia, empezaron a sufrir "robos, hurtos, delincuencia y acoso", situación que trasladaron a la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y al comisario Antonio Valdivia en una reunión mantenida hace año y medio.

La respuesta fue "no hay denuncias, vuestro barrio es seguro", un hecho que Martínez ha afirmado no corresponder con la realidad, y que uno de los problemas, según la representante vecinal, reside en las condiciones que se dan cuando el ciudadano acude a interponer la denuncia: "Tú a un turista le dices que vaya a poner la denuncia a la comisaría Campo Madre de Dios, que estará de dos a tres horas esperando y, como es un hurto porque no supera los 400 euros, no va a tener recorrido, entonces el turista no va".

Martínez ha afirmado que la comisaría de la Judería sí se abrió, tal y como le aseguraron desde la Delegación del Casco Histórico, no obstante, "los fines de semana está cerrada". Además, ha aprovechado para recordar que Córdoba está en alerta cuatro por amenaza terrorista, por lo que ha preguntado retóricamente: "¿Dónde está la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)?".

"No hay policías en la Mezquita, yo quiero una Policía permanente y una comisaría abierta siempre, el tener una presencia policial nos da seguridad, llevamos casi dos años denunciando estos hechos, además, es una falta de respeto al turismo tremenda", ha apostillado la presidenta de La Medina.

Por su parte, desde la Asociación de vecinos Nodo Córdoba, su presidente, Manuel Ortega, ha indicado que "se está observando un repunte" en situaciones de inseguridad que se han agravado en los últimos tiempos. Estos representantes vecinales instan al Ayuntamiento a permitirles participar en una Junta Local Técnica de Seguridad donde se tomen medidas para prevenir estas situaciones.

La afluencia masiva de turismo y la gentrificación, según Ortega, son causas que provocan este tipo de actos delictivos. En los últimos diez años han dejado esta zona de la ciudad más de 10.000 vecinos, tal y como ha relatado el presidente.

Los cordobeses que componen y dan vida a esta zona de la ciudad piden diseñar unas estrategias para prevenir los actos vandálicos, por ello, aseguran haber solicitado una reunión con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ante lo que aseguran no haber obtenido respuesta. "Hay que hacer el Casco Histórico agradable y que se eviten situaciones de pseudoacoso".