Torrico deja el Parlamento y será el jefe de campaña de Bellido

El parlamentario del PP andaluz por Córdoba Miguel Ángel Torrico confirmó ayer que no repetirá en las listas para las elecciones autonómicas y que, por el contrario, será el jefe de campaña de José María Bellido de cara a los próximos comicios municipales. La inclusión de el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto como cabeza de lista, y teniendo en cuenta que se perfila Beatriz Jurado como dos y el presidente del partido, Adolfo Molina, de tres- dejaba a Torrico en posiciones en los que no se aseguraba su elección.

Torrico confirmó ayer que "acepto la propuesta para coordinar la campaña electoral de las próximas elecciones municipales de Córdoba donde José María Bellido será el alcalde que necesitamos". "Y como las cosas a mí me gusta hacerlas al 100%, ante la próxima elaboración de la lista para las elecciones autonómicas, también he comunicado a mi presidente Adolfo Molina que, habiendo estado orgulloso de trabajar junto a él como parlamentario en los últimos tres años y medio, no formaré parte de esa próxima candidatura al Parlamento Andaluz", añadió el popular a través de Facebook. "Así que ya sabéis, aquí me encontraréis trabajando para esa victoria del 26 de mayo en Córdoba y para lograr el nuevo gobierno en Andalucía que empezará el próximo 2 de diciembre", concluyó.