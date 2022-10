TBA21 organiza 'Una conversación con Brad Khalhamer' en el C3A de Córdoba dentro de 'Futuros Abundantes'

Dentro del programa de actividades de la exposición Futuros Abundantes, la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) organiza en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Una conversación con Brad Kahlhamer (Tucson, Arizona, 1956), cuyas obras formarán parte de la próxima exposición del C3A en 2023, coproducida con TBA21.

La obra de Brad Kahlhamer aborda las tensiones ineludibles en cualquier construcción autobiográfica mediante un lenguaje que bebe tanto del cómic underground y la estética punk como del arte de los pueblos nativos de los Estados Unidos.

Este constante interés por temas como las trampas de la autenticidad o la originalidad proviene, en parte, de su temprana adopción por una familia germana asentada en el Medio Oeste. Toda su obra consiste, en cierto modo, en una exploración radical de esa condición nómada e impura.

De ahí también su tendencia a la mezcolanza de imágenes, materiales y objetos procedentes de reinos más diversos, como calaveras, caricaturas, logotipos o muñecas kachina. En definitiva, el trabajo de Brad Kahlhamer expresa la inevitable ambigüedad tribal que caracteriza no solo su propia biografía, sino cualquier identidad personal.

Brad Kahlhamer vive y trabaja en Nueva York. Entre otros galardones, ha recibido el Joan Mitchell Award y ha sido artista residente de la Robert Rauschenberg Foundation. Ha realizado multitud de exposiciones espacios de arte de todo el mundo y en la actualidad sus trabajos pueden verse en dos exposiciones individuales en Arizona: Swap Meet, en el Scottsdale Museum of Contemporary Art y 11:59 to Tucson, en el Tucson Museum of Art.

Además, forma parte de colecciones como el MoMA-Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art, Denver Art Museum, MAM-Milwaukee Art Museum, Seattle Art Museum, The Walker Art Center o TBA21-Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, entre otros. Kahlhamer es también autor de Supr NDN, un ensayo acerca del artista nativo americano Fritz Scholder realizado con motivo de la primer gran retrospectiva de este artista en el Denver Art Museum. En estos momentos está representando por Garth Greenan Gallery de Nueva, donde este mismo año debutó con Fort Gotham USA.