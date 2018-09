Soluciones para caminos y la declaración de parque

Los participantes de la mesa de redacción Modelos de gestión del Patrimonio Natural -organizada por el Día con motivo del Día Mundial del Turismo- abogaron por darle una solución al problema de los caminos públicos que hay repartidos por los espacios naturales, muchos de los cuales están vallados por propietarios de fincas. El presidente de la plataforma ciudadana A desalambrar, Manuel Trujillo, puso de manifiesto que "el problema es que nadie dice este camino no se puede cercar. Los ayuntamientos se han despreocupado de ello, posiblemente por no tener conflictos con los propietarios de las fincas, y con las vías pecuarias ocurre tres cuartos de lo mismo". Para añadir que una herramienta para luchar contra el problema sería "que los ayuntamientos tuvieran un catálogo de caminos públicos, algo que no ocurre salvo en excepciones, como sí tiene el de Villaharta".

También pusieron sobre la mesa que se debe buscar el lado positivo a la hora del posicionamiento de la declaración como parque natural de un territorio. "En el caso de la declaración de la Sierra Morena Cordobesa no se ha conseguido el apoyo social del territorio porque no se ha explicado bien lo que va a suponer esa protección", consideró el gerente del Instituto Municipal de Gestión Ambiental (Imgema), Francisco José Foche. "El tema de la declaración de parque natural tiene mala prensa porque no se están explicando de manera seria las posibilidades que tiene esa explicación, cuando se trata de una catalogación que da ventajas respecto a otros territorios", apuntó el gerente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Medio Guadalquivir, Jesús Orcaray. Mientras, Manuel Trujillo relató que mucha de las personas que viven en los municipios tienen miedo a que el parque les cambie "la manera en las que han hecho las cosas toda la vida, cuando muchos de los destinos de turismo natural están asociados a un parque natural. En la Sierra Morena Cordobesa, la declaración de parque sería fundamental, pero no hay voluntad de los ayuntamientos, hay rechazo social y la Administración tampoco es que tenga mucho interés".

"No se puede poner una figura de protección en el territorio sin contar con el territorio", defendió José García Cabello, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta. "Esas personas tienen sus ideas, sus costumbres, y hay que contar con ellas. La gente que vive en esos territorios tienen derecho a que se les explique todo lo que comporta la declaración e interiorizar si eso puede ser un avance o no lo es. El conocimiento de esa gente también es absolutamente necesario y debe confluir con el conocimiento técnico", defendió.