Singurales

El otro día lo leí en mi Día y la verdad es que todavía no lo tengo claro del todo, para qué les voy a decir lo contrario, que no termino de entender eso de Patios “Singulares”, aunque también puede ser que yo no lo haya entendido bien, que es lo más seguro, que ya saben ustedes que yo de letras, justo, justito.

Ustedes ya saben que yo para los cambios modernos tengo la vista muy corta, que me cuesta verlos, la verdad, y por eso digo que no termino de ver lo de Patios Singulares, porque vaya a ser que se pasen de singulares y dejen de ser Patios, y no sé si me estoy explicando. Que es como esos cocineros que se lían a hacer un salmorejo que acaba siendo otra cosa, a lo mejor muy rica, que en cuestión de gustos el libro está en blanco, pero que ya no es salmorejo, o no es el salmorejo que hemos conocido toda la vida, y ya no sé si me estoy explicando.

Que me gustan que las cosas cambien, pero las que son muy nuestras, las muy cordobesas de siempre, pues como que si no cambian mejor, y creo que así no engaño a nadie, pero es lo que siento. Y con esto espero que nadie se sienta ofendido, que es lo que yo pienso y punto. Que no tiene que ser lo correcto, ojo, que pocos se pueden equivocar más que yo. Pero es que yo pienso que si empezamos a dar manga ancha a lo que es un Patio cordobés realmente, podemos acabar creyendo que un parque acuático también puede serlo, y a lo mejor estoy exagerando tela, pero es para que se me entienda.

Y otra cosa que no me está gustando mucho, porque ya tenemos la lección muy bien aprendida, es que muchos ya están haciendo las cuentas de cuándo va a ser el ascenso del Córdoba, y yo con esas cosas siempre me acuerdo del cuento de la lechera, que vaya cómo se las gasta, vaya mala leche que tiene.

Porque se cumple más veces de las que imaginamos, y nosotros, en Córdoba, podemos contar algunas historias que nos han pasado. En fin, yo creo que no, que nuestro Córdoba va como un tiro, que cada vez es más la diferencia con el resto, y no sólo en puntos, también en juego, que está en otro nivel. Pero aún así no nos podemos fiar, que esto es fútbol y a veces te da un susto cuando menos te lo esperas. Es difícil que pase, lo sé, pero de todos modos lo mejor es dejar de hablar del ascenso hasta que no sea ya una realidad, que así seguro que no metes la pata. Y que sea cuanto antes.