Sáenz de Santamaría pide el voto para rehacer el PP y España

La candidata a la Presidencia del Partido Popular (PP) Soraya Sáenz de Santamaría inició ayer en Córdoba el que fue el último día de campaña de las primarias de su partido, que tienen previsto celebrarse hoy. Sáenz de Santamaría, en un encuentro con militantes, pidió el voto a los inscritos cordobeses para apuntar que con su candidatura "puede renacer el partido" y, a su vez, preparar las elecciones que quedan por delante para "darle una oportunidad a España".

Acompañada de la exministra de Empleo Fátima Báñez, el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, y otros tantos cargos cordobeses más, Sáenz de Santamaría acudió hasta el Colegio de Arquitectos -lugar que también eligió en su día Pablo Casado- para mantener el primer encuentro del día dentro de su campaña, que también la llevó a Sevilla y a Valladolid. Durante el encuentro en Córdoba, la candidata a presidir el PP defendió que su campaña siempre ha sido "en positivo" y destacó que "yo no he dicho una palabra más alta que otra" de otros compañeros, en referencia a sus contrincantes en esta carrera. Preguntada por las supuestas presiones a los alcaldes madrileños para que voten a María Dolores de Cospedal, Sáenz de Santamaría aseguró que "no tengo información al respecto" y que "de cosas tan serias ni puedo ni debo opinar".

Sobre el futuro que viene tras estas primarias, la que fuera vicepresidenta durante el gobierno de Mariano Rajoy destacó que el PP "tiene una oportunidad extraordinaria para recuperarse y recuperar el gobierno" después de la moción de censura liderada por el PSOE, la cual calificó como "una injusticia". Para Sáenz de Santamaría, la clave está en elegir a un candidato "que sea el mejor cartel electoral" y añadió que se presenta a estas primarias "porque quiero que gane el PP". La popular defendió toda la carrera política que tiene detrás y con ello cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el que afirmó que "le han puesto a pilotar un Boeing sin haber cogido una avioneta".

La candidata a liderar a los populares consideró además la necesidad de que su partido sea liderado por una mujer, al tiempo que valoró el peso de la militancia "a la que hay que pedirle el voto, pero también la opinión". A juicio de Sáenz de Santamaría el PP es "el partido que hace bandera de la libertad" y defendió, una vez más, "la unidad de España", como una de las claves de su futuro trabajo. Con este argumento cargó contra Ciudadanos y recordó la querella que Torra le interpuso por negarse a publicar el nombre de los consejeros catalanes que estaban en la cárcel: "Que no vengan los de Rivera a darnos a los demás indicaciones", apostilló. Ese trabajo que pretende liderar si alcanza la presidencia del PP, Sáenz de Santamaría también manifestó que son "un partido reformista" que "cogimos a España de la ruina y la llevamos a la recuperación".

Durante su intervención, no se olvidó tampoco de pedir a la militancia cordobesa que haga alcalde el año que viene a José María Bellido, el ya candidato anunciado. Además, Adolfo Molina señaló que cualquiera de los candidatos a la presidencia "es mejor que Pedro Sánchez" y pidió que se vote "con libertad".