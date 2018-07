Sáenz de Santamaría inicia en Córdoba el último día de campaña para liderar el PP

La candidata a la Presidencia del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha iniciado esta mañana en Córdoba el último día de la campaña de las primarias de los populares. Sáenz de Santamaría, que se ha reunido con militantes en el patio del Colegio de Arquitectos de Córdoba, ha pedido el voto para poder "recuperar España" tras lo que ha calificado como "una injusticia", que no es más que la llegada del PSOE al Gobierno Central tras la moción de censura.

La candidata a presidir a los populares ha incidido en que la militancia debe elegir a un candidato "que sea el mejor cartel electoral" ya que "me presento porque tengo ganas de que gane el PP", a lo que ha apostillado que es de esta manera y no a la de Pedro Sánchez "que le han puesto a pilotar un Boeing sin haber cogido una avioneta".

Sáenz de Santamaría ha vuelto a defender "la unidad de España" y ha subrayado el trabajo de su partido en este sentido, momento en el que ha cargado contra Ciudadanos al afirmar "que no vengan los de Rivera a darnos a los demás indicaciones".

La candidata a la Presidencia del PP también ha recordado que el año que viene hay elecciones y ha apuntado que "no tenemos tiempo" ya que hay que preparar esos comicios. Con ello, ha señalado al actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, como la mejor opción para alcanzar la Alcaldía en la ciudad.

Sobre la campaña de su partido y las supuestas presiones en Madrid para hacer presidenta a María Dolores de Cospedal, Sáenez de Santamaría ha asegurado que no tiene información acerca de este tema y ha defendido que en su campaña "no he dicho una palabra más alta que otra" sobre algún compañero.