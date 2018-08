Sadeco defiende su política de personal y destaca la contratación de más de 1.900 trabajadores

El primer teniente alcalde y presidente de Sadeco, Pedro García, ofreció ayer un balance de la empresa municipal de limpieza durante estos tres años de mandato durante los cuales, recordó, se ha contratado a 63 trabajadores fijos y 1.850 temporales. García apuntó que durante 2015 no se contrató a nadie como personal fijo en Sadeco, en 2016 se contrataron a 13 personas; en 2017, a 21; y en el primer semestre de este año, a 29. "Hemos ido al límite de la tasa de reposición", defendió García, quien recordó que cuando llegaron al poder municipal "nos encontramos la empresa con casi 100 personas menos". Respecto a la contratación de personal temporal, el también presidente de la Gerencia de Urbanismo apuntó que se ha impulsado la bolsa de trabajo "que el PP eliminó", con la que se ha dado trabajo a más de 400 personas que "han pasado ya por dos vueltas, y hoy [por ayer] ya empieza la tercera".

García destacó además que Sadeco es una de las empresas públicas "más importantes de España" y recordó que también tiene uno de los impuestos más bajos. "Lo público funciona y además siendo más barato, no más caro como en otras ciudades, donde la tasa que se paga de recogida de residuos es muy alta y los trabajadores están en condiciones de precariedad tremendas, las calles no están tan limpias como en Córdoba y la recogida de residuos no tiene un proceso de reciclaje como el de Córdoba", manifestó García.

Frente a ello, el responsable de Sadeco lamentó la gestión en el mandato anterior por el PP, apuntando a sus "procesos de privatización y por eso no contrataban a nadie" y criticó que durante la época de José Antonio Nieto como alcalde "no se compró ninguna escoba".