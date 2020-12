Sadeco lavará los contenedores dos veces al mes mediante la privatización del servicio

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) aprobaráeste miércoles en su Consejo de Administración Extraordinario el mantenimiento de los contenedores de carga lateral con la idea de que estos se empiecen a lavar dos veces al mes, tanto en su exterior como el interior.

La dirección de Sadeco presentará el pliego para la contratación del servicio de mantenimiento de 2.300 contenedores de carga lateral durante dos años. En palabras del presidente de la empresa, David Dorado, el lavado interior de estos elementos "es una asignatura pendiente histórica" para la empresa municipal, ya que "nunca" se ha llegado a superar el 20% de unidades lavadas, por lo que ante la delicada situación de salud pública derivada de la pandemia del covid-19, la dirección actual ha decidido acometer un servicio que "se venía prestando con muchas carencias".

Dorado ha señalado que esta propuesta cuenta con la oposición del PSOE, que públicamente ha mostrado su desacuerdo con el modelo propuesto para la prestación de este servicio. En su opinión, esto es "llamativo" ya que "demuestra la incoherencia política del PSOE", porque se trata, según ha apuntado, del "mismo modelo que aplica Epremasa, empresa pública gestionada por este partido desde su creación".

Desde Sadeco indican que llevan "trabajando con todos los agentes sociales de la empresa durante ocho meses, haciendo diversas pruebas y planteando distintas soluciones para poder hacer frente a esta situación excepcional de la mejor forma posible".

Las críticas del PSOE

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Rojas ha afirmado que al grupo municipal le preocupa "esta decisión en el fondo y en la forma" y ha criticado que existe un "empantanamiento" en la gestión de expedientes municipales, mientras que "no ocurre lo mismo con la privatización".

El pliego fue anunciado el pasado 22 de diciembre, con un presupuesto superior al 1,5 millones de euros a adjudicar a una empresa exterior al Consistorio. Rojas ha indicado que el gerente de Sadeco, Francisco José Ruiz, manifestó que "hay gran dificultad técnica" para llevar a cabo estas labores con los trabajadores de la empresa municipal y que se trata de unos trabajos "que ya no se hacían".

Sin embargo, el representante socialista ha recalcado que las partidas y el equipamiento de la empresa indican lo contrario y ha apuntado que en 2018 se realizaron 22.000 limpiezas, de las cuales 1.200 fueron extraordinarias. Por ello, ha remarcado que con estas afirmaciones, que ha catalogado como "excusas fáciles y ocurrentes", se ha "faltado a la verdad" y "no se reconoce el trabajo" de los empleados de Sadeco, ya que la plantilla "tiene la capacidad técnica" para desarrollar estas funciones sin problema.

CCOO critica la falta de negociación

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha recordado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que el Plan de Choque del Ayuntamiento "contempla explícitamente el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos desde lo público". Mena hace el recordatorio en referencia al punto del orden del día del Consejo de Administración de Sadeco que hace referencia a la externalización de la limpieza de más de 2.300 contenedores de residuos de la ciudad.

En ese sentido, advierte que no es la primera vez que el Gobierno municipal incumple el acuerdo firmado con los sindicatos y la patronal y hace hincapié en que "los acuerdos están para cumplirlos, no para hacerse la foto". Además, en este caso, "no solo incumple el Plan de Choque sino que falta a su palabra, pues acordó que negociaría con el comité de empresa este punto y al final lo lleva al Consejo de Administración sin negociar ni consultar a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras".

"En vez de externalizar, que en realidad es privatizar, lo que debería hacer Sadeco es contratar el personal y adquirir los medios materiales necesarios para poder mejorar el servicio que ya presta", ha manifestado el responsable sindical para quien "el problema no es la falta de dinero, porque el Ayuntamiento cuenta con remanentes y además se podrían utilizar los fondos europeos para la reconstrucción por la crisis de la pandemia del covid-19. El problema es una visión mercantilista de los servicios públicos que pone en peligro la garantía del servicio en condiciones de igualdad para toda la población".

En este sentido, Mena ha afirmado que "el Gobierno municipal aprovecha la expulsión de los sindicatos de los consejos de administración de las empresas públicas municipales para externalizar servicios y vaciar de contenido a unas empresas que están realizando una importante labor, más aún, en estos momentos de pandemia".

Por ello, hace un llamamiento a los miembros del Consejo de Administración para que "rechacen esta nueva privatización o, al menos, aparquen la cuestión en tanto se negocia con el comité de empresa una solución que probablemente sea más barata que contratar a una empresa externa para hacer un servicio que ya hace Sadeco".