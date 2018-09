Rubalcaba y Valls llaman a la unión de la izquierda frente al populismo

El exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y el ex primer ministro francés Manuel Valls llamaron ayer en Córdoba a la unión de la izquierda frente al populismo para salvar a Europa de la crisis política y social que ambos defendieron que vive tras una crisis económica que ha disparado los sentimientos nacionalistas y populistas. Fue en el marco de la primera ponencia del Congreso de la Sabiduría y el Bienestar, organizado por la Cadena SER, bajo el título El desorden del mundo, ponencia que llevó por título La crisis de la socialdemocracia en Europa, moderada por Teodoro León Gross. En el caso de Europa, Pérez Rubalcaba defendió que "va a ser muy difícil avanzar, pero si queremos avanzar tendremos que hacerlo los distintos países a distintas velocidades, porque hay países que no quieren avanzar". Mientras que Valls insistió en que "tal y como decía [el expresidente de la República Francesa, François] Mitterrand, el nacionalismo es guerra. Nos encontramos en el debate de la defensa de la libertad, de la democracia y de la separación de poderes y en Hungría, en Italia y en Cataluña, entre otros lugares, se está atacando todo ello". El exministro de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero defendió que frente a un panorama en el que hay eurófogos y pseudoeuropeos, en el que hay partidos que se están saltando la separación de poderes, tenemos que ser más enérgicos en la defensa de nuestros pensamientos; esos discursos nacionalistas y populistas, o se combaten con frecuencia y con claridad o tendremos problemas". En este sentido, el exprimer ministro francés insistió en la responsabilidad que tienen tanto los políticos como los medios a la hora de ese combate "contra esa gran mentira [los nacionalismos y el populismo] que es contraria a la libertad, mientras Europa es libertad" y alertó de que el populismo ya no sólo amenaza con acabar con la izquierda europea, "también amenaza ya a la derecha".

Durante el debate surgió el tema del nacionalismo catalán, del que dijeron que está disfrazado de europeísta sin serlo. "Uno de los motivos por los que no prosperó lo que querían los independentistas es porque Europa se unió para decirles que no se podían salir de España sin consecuencias políticas y económicas y seguir en la UE", puntualizó. "Tenemos que desmontar ese tipo de discursos con la unión, pero no es fácil", añadió.

Pérez Rubalcaba insistió en que la izquierda ha sido la gran perjudicada por la crisis, "al tener que aplicar medidas de austeridad que no queríamos aplicar y que nos castigaron; tenemos que construir un proyecto y recuperar las credibilidad que hemos perdido".