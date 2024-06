Repullo defiende que la única opción para transformar Andalucía es votar al PP

“La única opción posible para progresar, para seguir transformando Andalucía es votar el domingo al Partido Popular”. Este ha sido el llamamiento que ha realizado este viernes desde Córdoba el secretario general PP de Andalucía, Antonio Repullo. El también director de campaña de los populares andaluces ha agradecido el “enorme trabajo” que ha realizado todo el conjunto del partido en Andalucía durante esta campaña, que ha servido para poner de manifiesto que “el PP ha sido el único partido que ha hecho propuestas, que ha hablado con la gente, que ha escuchado a los ciudadanos, como hacemos siempre”.

“Un Partido Popular que es creíble, que tiene alcaldesas, alcaldes, que tiene un equipo en la Junta de Andalucía liderado por Juanma Moreno, que ha hecho lo que hacemos siempre, que es devolver la confianza que los andaluces nos han dado cuando hemos ido a las urnas en los anteriores comicios”. “Y eso es lo que nos hace pedir el voto en estas elecciones. Y lo hacemos con la garantía de que vamos a ser fieles a nuestra palabra y que vamos a trabajar esta vez en Europa para tener una mejor Córdoba y una mejor Andalucía”.

Por el contrario, ha vuelto a advertir, "estamos viendo que lamentablemente el Partido Socialista se ha plegado ante Pedro Sánchez: Lo estamos comprobando hoy en Sevilla, donde se han aliado con Vox, les da igual lo que se supone que representa este partido y que, en teoría, está muy alejado de lo que ellos piensan y lo que quieren. Sin embargo, están pactando con ellos, están haciendo una pinza que lo único que hace es daño a los sevillanos”.

Desde su punto de vista, “el PSOE se ha plegado a los intereses de Pedro Sánchez y lo está blanqueando”. “Y lo ha blanqueado de una manera indigna”, ha añadido. “Le han organizado un mitin en Benalmádena, para aplaudir a aquellos que cometieron delitos, aquellos que han sido condenados con un desprecio absoluto al poder judicial y a las sentencias judiciales”. “Han aplaudido a los ERE”, ha continuado, “el gran caso de corrupción donde desviaron 680 millones de euros que iban dirigidos a los parados andaluces”. “Eso es el Partido Socialista”, ha indicado, “eso es Pedro Sánchez”.

Así las cosas, Repullo ha advertido de que el próximo domingo “podemos votar por el partido que aplaude las ilegalidades manifiestas o por un partido que propone soluciones para los andaluces para seguir transformando nuestra tierra. Así lo está haciendo el Partido Popular, con una forma diferente de hacer política”. “Es en la vía andaluza donde toda la sociedad reconoce al PP”, explica. “Eso es lo que queremos llevar a Europa. Queremos llevar el diálogo, el consenso, la escucha a la gente y la certeza de que con la vía andaluza se consiguen grandes resultados, se consiguen oportunidades para todos”.

Repullo ha insistido en que “seguiremos trabajando para tener aún más empleo de calidad, para que la mujer ocupe el lugar que merece, para que los jóvenes tengan un futuro mejor y tengan la capacidad de elegir lo que pueden y lo que quieren hacer en Andalucía”. “Pero también para tener una industria cada vez más sostenible, por nuestro campo, por nuestra agricultura, por nuestra ganadería, por nuestro mundo rural, por aquellos que nos están sacando las castañas del fuego en los peores momentos como ha sido la pandemia”.

"En definitiva, los cordobeses en particular y los andaluces en general tienen muchas razones para volver a confiar en la vía andaluza del PP y de Juanma Moreno en las elecciones europeas del próximo domingo, 9 de junio. No hay nada decidido en estas elecciones en las que “Andalucía se juega mucho”, ha sentenciado. El secretario general y director de campaña del Comité Electoral del PP de Andalucía ha invitado a todos los electores andaluces a que este domingo “no os quedéis en casa, tenéis que ir a votar con ilusión por el futuro para que Andalucía no se frene”. En definitiva, “votad por el Partido Popular”, ha apelado garantizando que no se van a arrepentir.