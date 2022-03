El Relevo 2022: Así es el programa que muestra la Semana Santa de Córdoba desde la mirada de la juventud

El programa El Relevo, que nació en 2021 para mostrar cómo es el mundo cofrade de Córdoba desde la perspectiva de la juventud en un año donde los pasos no salieron a la calle, vuelve en este 2022 a partir del próximo 4 de abril con emisiones a través de la televisión por PTV Telecom en horario de mañanas, y de Youtube por los canales La Sangre y La Gloria y Procesiones Córdoba.

Con un formato más experimentado que contará este año, según ha explicado el vocal de juventud de la Agrupación de Cofradías, Lisardo Romero, con mejoras técnicas de sonido y de vídeo en espacios cofrades como la Hermandad de la Buena Muerte y la azotea de los restaurantes de El Tablero, este programa presenta su segunda edición con el objetivo de "mostrar el día a día de cada cofradía a través de sus grupos jóvenes y su forma de ver la Semana Santa".

"El formato será variado y tendrá temáticas como el arte cofrade, el mundo musical, el costal, las procesiones y el papel de la mujer en las cofradías, que ha evolucionado mucho durante los últimos años en la Semana Santa", ha precisado Romero, quien también ha destacado la importancia de esta programación porque "el mundo cofrade sin juventud sería otra cosa".

El nombre de este programa, en el que colabora el Ayuntamiento de Córdoba, viene de su lema: "Sin juventud no hay relevo, y si no hay relevo la Semana Santa de Córdoba no podrá ser tan importante para todos", tal y como ha asegurado la delegada de Juventud, Cintia Bustos, quien ha incidido en esa "perspectiva de la juventud que tanto importa" en estas fechas y la cual lleva a cabo una esencial "labor social" con "actuaciones benéficas" durante todo el año.

"El Relevo forma parte del programa Córdoba Identidades, que pone en valor el punto de vista de la ciudad desde las juventudes", ha precisado Bustos, que ha agradecido la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y ha anunciado que el encargado de hacer el cartel del programa, que será presentado el próximo día 4 en la Colegiata de San Hipólito, ha sido Raúl Muñoz.