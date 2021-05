Durante años nos hemos olvidado de ellos, porque las Cruces y los Patios lucen más, por eso de toda la gente que va a visitarlos, pero anda que no son bonitos los balcones y rejas que este año están en el concurso, una cosa, lo que yo les diga. Que el otro día nos dimos una vuelta y anda que no lo disfrutamos, pero tela, que lo pasamos la mar de bien viéndolos, por esas calles nuestras que son una maravilla.

Como siempre, la idea se le ocurrió a Soraya, que para eso de hacer planes y organizar es la más dispuesta y la que más idea tiene, de verdad, que anda que no es buena en eso, que habría servido para guía turística, pero sin problema alguno. Aunque muchas rejas y balcones los tenemos por el barrio, por la calle Cidros, por Hermanos López Diéguez, Pedro Fernández o por el Realejo, algunos están por el Alcázar, y hasta allí que nos plantamos, que anda que no es bonito ese paseo, ni nada.

Una maravilla, vamos, que yo creo que Córdoba será una de las mejores ciudades del mundo para pasear, si no es la primera. Y encima, con la temperatura que tenemos, que estamos de primavera ya total, incluso de verano algunos ratos. Pues pasamos unas horas la mar de buenas, de verdad, sobre todo porque pasamos por sitios que tengo un poco abandonados, que ya saben ustedes que yo no soy de salir mucho del barrio, que ya Ciudad Jardín me parece raro, pero es que el Zoco ni lo conozco, tal y como les estoy contando.

Pues dando el paseo, que más bonito no pudo ser, que no me canso de mi Córdoba bendita y no me canso de decirlo, nos encontramos con algunas personas que no veíamos desde hace un tiempo, pero que no nos habíamos dado cuenta que habíamos dejado de ver.

No sé cómo explicarlo, pero esto que estamos pasando es como una cosa rara en el tiempo, como que se ha detenido, y la verdad es que como hemos dejado de hacer tantas cosas, también nos hemos olvidado de algunas personas, que yo no sé cómo explicarlo, pero seguro que se me entiende. En fin, que nos dio mucha alegría encontrarnos con esas personas y ojalá dentro de nada les podamos dar un abrazo o por lo menos la mano.

De momento, la cosa va mejorando y se nota en todo, que la gente ya la ves con otra cara, a pesar de la mascarilla, más predispuesta, me parece a mí. Y eso es importante, que en nada tenemos que volver a ser como fuimos, que tampoco podemos permitir que esto nos condicione en el futuro, aunque de todo se aprende, como suelen decir.