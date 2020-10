El Reina Sofía introduce mejoras en la atención y diagnóstico de pacientes con coronavirus

En cuanto a las Unidades de Cuidados Intensivos, estas también se rigen por la descripción de fases, con la reserva permanente de un módulo para la atención Covid en adultos y de habitaciones en el caso de la UCI Pediátrica. En la fase inicial actual, no está siendo necesaria la utilización de recursos adicionales para la atención a pacientes Covid y no Covid. En el caso de incremento de ingresos, la UCI se ampliará sumando otras áreas específicas contempladas en las diferentes fases.

Además, las fases describen la afectación o no de la actividad quirúrgica. En estos momentos, el hospital mantiene la actividad programada habitual en el bloque quirúrgico y, en el caso de pasar a la siguiente fase, no se verá afectada la cirugía urgente, oncológica o cardíaca.

Acceso al hospital

La situación para acceder al Hospital Reina Sofía no ha variado respecto a la primera etapa de la pandemia. Por tanto, la recomendación sigue siendo que, ante cualquier sospecha o síntoma, el paciente no acuda a su cita y llame. En caso de no existir sintomatología, la indicación es que acuda sin acompañante a su cita y con la documentación –física o digital- que lo acredite. Si la persona decida ir acompañada, sólo se permitirá la entrada de un familiar a las zonas comunes del hospital. A la consulta o a la sala en la que se le realizará la prueba sólo accederá el paciente a no ser que el personal sanitario estime necesaria la presencia del acompañante. En cuanto a la información a familiares de pacientes ingresados, el Plan de Contingencia establece que esta comunicación se realizará vía telefónica por parte del personal facultativo responsable del paciente. Para facilitar esta comunicación, el personal de Enfermería de Clasificación –en el caso de Urgencias- solicitará durante la entrevista, un número de teléfono de contacto para dar dicha información. Este contacto quedará reflejado en la hoja de triaje. En caso de que el paciente requiera ingreso o esté hospitalizado por Covid-19 y no pueda, por tanto, estar acompañado, la información sobre el estado del paciente se realizará durante la visita médica en los casos en los que el paciente pueda recibirla por su situación clínica. De no ser así, los familiares serán informados de forma telefónica tras realizar el pase diario de planta, al final de la mañana.