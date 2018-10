El Registro del Testamento Vital cuenta ya con casi 40.000 inscritos

Un total de 39.361 personas, casi el 60% mujeres, han inscrito su testamento vital en Andalucía desde el reconocimiento de este derecho, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004. En concreto, en lo que va de año se han registrado ya 2.364 inscripciones.

Estos datos se dieron a conocer ayer en la primera jornada regional del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas que contó con la presencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Hospital Universitario Reina Sofía. En su intervención, Álvarez hizo referencia a las mejoras en la accesibilidad para que la población andaluza pueda ejercer este derecho y garantizar que todas las personas puedan expresar formalmente su voluntad vital anticipada y que éstas puedan ser respetadas en cualquier punto de atención tanto en el ámbito público como en el privado. Actualmente, el 80% de los municipios andaluces disponen de un punto de registro a menos de 30 minutos. La consejera destacó el trabajo diario de los profesionales que trabajan en los distintos puntos de registro de voluntades vitales anticipadas "que está permitiendo garantizar el ejercicio de este importante derecho a todas las personas".

El registro de la voluntad vital es las más elevada expresión del respeto a la dignidad humana"

El derecho a la expresión de las voluntades vitales anticipadas se reconoce por primera vez en 2002 con la Ley de Autonomía del Paciente y posteriormente se desarrolla en la Ley andaluza de declaración de Voluntad Vital Anticipada, en 2003. Además, se convirtió en derecho estatutario en 2007 y fue consolidado con la aprobación de la Ley andaluza de muerte digna en 2010. "El registro de la voluntad vital anticipada es la más elevada expresión del respeto a la dignidad humana", anotó Álvarez. Cualquier persona residente en Andalucía tiene derecho a dejar constancia, por escrito, sobre qué tipo de cuidados o tratamiento desean recibir, o qué intervenciones no quiere que le sean aplicadas cuando se encuentre en situación de enfermedad irreversible y sin capacidad para decidir. Además puede detallar si quiere donar o no sus órganos y tejidos o qué personas designa como sus representantes en el momento en el que no pueda decidir por sí misma. Este derecho es efectivo cuando se incorpora formalmente al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía.

Durante todos estos años, la ciudadanía ha ido aumentando progresivamente su demanda de información sobre cómo registrar el testamento vital. Para dar respuesta a esta demanda, desde la Consejería de Salud se ampliaron las posibilidades de acceso, pasando de los ocho puntos provinciales iniciales a los 56 puntos oficiales de registro disponibles en la actualidad. La consejera de Salud subrayó que se ha avanzado además en todas las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías para acercar este procedimiento a la población.

En el portal web de la Consejería de Salud se recoge información completa y pormenorizada sobre el derecho a la voluntad vital anticipada y el procedimiento para ejercerlo y permite la descarga de los documentos necesarios.