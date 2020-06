Raro verano

Por suerte, mi amigo Cayetano ya se jubiló, y mira que le estuvo dando vueltas al asunto, que le costó decidirse, pero yo creo que hizo lo mejor, que ya tiene unos años para estar tirado en la calle, con los décimos colgados del pecho. Y con la pata de palo, que a veces nos olvidamos de eso, sobre todo porque el tío la lleva como si no la llevara, pero ahí está. Que eso tiene su mérito, y de los grandes.

Eso no quita que de vez en cuando Cayetano eche de menos el tiempo en el que estaba de un lado a otro con los décimos, porque la verdad es que fueron una pila de años, más de treinta creo recordar que me dijo un día, y eso es mucho tiempo, como para que se te olvide de un día para otro.

Sin embargo, el otro día me dijo Cayetano que ahora no le gustaría estar vendiendo, porque ahora la gente juega por necesidad, y no por tapar agujeros, y que eso le da mucha pena. Cayetano siempre repite un dicho para explicar esto, y que dice que el que juega por necesidad pierde por obligación, y este lo he dicho bien porque no para de repetirlo mi amigo, que si fuera por mi memoria ya se pueden imaginar ustedes lo que podría haber dicho yo.

También dice mi amigo que vamos a tener un verano rarillo, que nos toca recuperar el tiempo que hemos estado parados y que nos toca quedarnos sin vacaciones algunos, bien por dinero, bien porque no va a ser posible, que toca trabajar. A todo esto le tenemos que sumar el que, de momento, no vamos a tener turismo, o va a ser muy poco, por lo que va a ser, como ya está siendo, un verano muy raro.

Dice y repite mi amigo, mucho, y lleva toda la razón, pero toda, que quien tenga dinero, quien siga con su nómina como todos los meses, que es más gente de la que imaginamos, que salgan a gastar, en lo que sea, pero a gastar, que siempre hay quien vive y trabaja por eso. Porque si los que pueden no gastan por pensar en lo que puede venir después, nos vamos todos para atrás, pero así de claro, y en eso tenemos que ser conscientes, me parece a mí.

En fin, que es tiempo de responsabilidad de muchas maneras, tanto teniendo cuidado de rozarnos y respetar las normas, pero también cuidando de nuestra economía, que todos debemos aportar según tengamos. Lo que decía, que se llamará nueva normalidad pero que tiene un punto raro, pero que tenemos que acostumbrarnos porque es lo que tenemos.