José Ramírez y Dolores Hermoso repiten al frente de la lista de Córdoba de Vox al Congreso

El presidente de Vox en Córdoba, Alejandro Hernández, ha informado de que José Ramírez del Río y María Dolores Hermoso repetirán al frente de la candidatura de Vox por Córdoba al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 10 de noviembre. El también portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha destacado de ambos que "son dos miembros destacados del equipo directivo de Vox en Córdoba y trabajan muy activamente por el partido".

Además, con respecto a la confección de la plancha cordobesa que el partido presentará al Congreso ha defendido que "ha primado la coherencia; los candidatos que eran válidos hace unos meses siguen siendo válidos ahora obviamente, salvo casos muy puntuales, en los que ha habido personas que han comentado que por circunstancias personales no podían concurrir en estas elecciones, pero en los primeros puestos no ha habido ninguna variación", ha puntualizado

Hernández ha insistido que "el estado de salud de Vox en la provincia es excepcional, porque todos remamos en la misma dirección, y en todos los enclaves el ambiente es extraordinario. Ya contamos con más de 800 afiliados que pagan sus cuotas religiosamente".

Mientras, Ramírez del Río ha destacado que espera que la formación en los meses pasados "sirva en la siguiente legislatura", después de que "la pasada ha sido una demostración de incapacidad por parte del PSOE para articular un Gobierno", y confía en que "no se tenga la desgracia de depender nuevamente de ese partido para formar un Gobierno en el país".

El profesor de la Universidad de Córdoba y arabista ha defendido que "se necesita estabilidad; estamos en elecciones generales a pocos días de que se pueda producir el Brexit sin acuerdo y con una desaceleración económica obvia, en la que vamos a meternos, probablemente, en una situación muy complicada en meses". "Se está ahora otra vez en campaña electoral por la incapacidad para formar mayorías y el acuerdo, que es lo que ha lastrado el país en los últimos cuatro años, algo que es muy grave; espero que Vox sea parte de la solución después de las elecciones generales", ha enfatizado.

María Dolores Hermoso ha destacado que es profesora diplomada en Educación Primaria e Inglés y formadora ocupacional. "Me he dedicado al mundo empresarial, aunque ahora me dedico más a la labor de apoyo al partido", ha referido, para además insistir en que "es un honor ser candidata al Congreso"".