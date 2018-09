Preguntas sin respuesta

El particular inicio de curso docente, que también lo es de la política y de todo el que vuelve tras las vacaciones, es como una especie de borrón y cuenta nueva, otro año en el que se fijan los retos y los buenos propósitos para cumplir hasta que lleguen de nuevo las vacaciones. Así se lo toman cada año nuestros políticos y así parece que lo tienen claro en Capitulares, donde hasta la alcaldesa, Isabel Ambrosio, aseguró esta semana que pretende culminar con sus promesas de aquí a final de mandato. Ya se ha dado cuenta en esta páginas de que no es menor la tarea que tiene por delante, pero si al gobierno se le exige avales con los que concurrir a las próximas elecciones, los partidos de la oposición también tienen que hacer sus propios deberes para llegar a punto a la cita del año que viene. Todo esto teniendo en cuenta el adelanto electoral andaluz, que también hará que los partidos se enfrenten a las urnas y se vea un poco por dónde pueden ir los tiros.

Pero vayamos por partes. A quien tiene mando en plaza, obviamente, es a quien se le exige credenciales. En este caso, PSOE e IU son los partidos en el gobierno y, la verdad, mucho tienen que mejorar las cosas para presentarse a los próximos comicios sin más que haber repetido el discurso de las personas. Con la economía encarrilada, las restricciones presupuestarias salvadas y los empresarios pidiendo más, habrá que ver cómo se encaja la falta de proyectos, ya no sólo ausencia de nuevas propuestas, sino sin haber concluido los heredados del anterior mandato. Véanse desde el Metrotrén hasta el centro de convenciones, la reforma de Magisterio o el plan turístico. Ambrosio fue sincera desde el principio y rehuyó de puestas en escenas para asumir que bastante tenía con terminar lo que ya estaba empezado. Esta tarea no era menor, ni mucho menos, y así se ha visto en estos tres años de mandato.

No obstante, el PSOE es el partido mejor posicionado en la casilla de salida, entre otros motivos por el perfil amable de la regidora y porque muchas de las tareas pendientes competen directamente a su socio de gobierno, IU, cuyo portavoz, Pedro García, aún no tiene claro -más bien la confluencia- si será el candidato. El perfil de García, no obstante, no tiene nada que ver con el del omnipresente primer teniente de alcalde del inicio del mandato. Hay encuestas que dan prácticamente un empate técnico entre PSOE y PP y todo dependerá de la decisión de Ciudadanos y de lo que hagan los partidos en esta recta final hasta la cita con las urnas. El adelanto andaluz, obviamente, será un buen termómetro para pulsar las sensaciones y las intenciones de los cordobeses, por mucho que se diga que se vota de manera distinta. Este otoño, por tanto, se podrán dar respuestas a muchas preguntas que se plantean en el panorama político.

¿Qué pasará con los nuevos partidos? Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo ya han formalizado su idilio andaluz con la de Podemos como cabeza de lista. La unión en Córdoba no es tan fácil, al menos si García quiere ser el candidato. Con todo, las fuerzas de izquierda han perdido fuelle con lo peor de la crisis ya pasado y habrá que ver si revalidan su representación

¿Le beneficiará al PSOE la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno? Susana Díaz estaba tocada y hundida tras su periplo hacia la política nacional, pero la llegada de Sánchez ha vuelto a sacar cierto orgullo socialista. Esto puede venir bien ahora que todavía ha pasado poco tiempo y se mantiene el efecto renovador, pero si se cometen algunos fallos -la crisis catalana sigue ahí- puede convertirse en todo lo contrario, sobre todo en los comicios locales.

Y el PP, ¿acusará la marcha de Mariano Rajoy? El escenario para los populares es algo impredecible sobre todo porque la marcha de su líder deja otra pregunta. ¿Recortará Pablo Casado distancias con Ciudadanos? Ese es el gran objetivo del PP y en esta disputa tienen que estar atentas las formaciones a nivel local. Los populares tienen infraestructura para ello, pero en Ciudadanos deberían dejar de estar viéndolas pasar y aspirar a algo más que no sea pactar con el ganador, sea quien sea.

Muchas preguntas que, por el momento, están sin respuesta.