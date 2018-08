Preguntas antes de comprar una casa en la playa

La compraventa de segundas residencias vuelve a tomar presencia en el sector inmobiliario, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este nuevo escenario afecta también a la segunda residencia. Aunque la crisis económica conllevó que la tendencia a tener una vivienda destinada al ocio y tiempo libre descendiese, el IV Estudio de Casaktua ha revelado que en 2018 la intención de comprar un inmueble para este fin ha aumentado. El 18% de las personas que buscan vivienda quieren un inmueble de segunda residencia. Lo que supone ocho puntos más que en 2017.

No obstante, son muchos los aspectos a valorar en el momento de adquirir una segunda vivienda. La primera regla consiste en que el precio de la compra no supere el cuádruple de los ingresos brutos anuales. Además de la cuestión económica, desde el portal inmobiliario proponen hacerse cinco preguntas imprescindibles antes de comprar una vivienda de estas características:

¿Por qué comprarla? Parece una reflexión muy básica, pero, en realidad, repercutirá directamente en el dinero que se quiere gastar. Por regla general, adquirir una segunda vivienda como inversión, es decir, con intención de recibir algún tipo de remuneración gracias al alquiler o para su venta posterior, se suele traducir en la búsqueda de inmuebles más baratos. Sin embargo, si es para disfrute propio, las calidades se valoran mucho más.

¿En qué ubicación? Ante esta pregunta, hay que plantearse si la situación será también de agrado en temporada baja. No sólo se disfrutará durante la época de vacaciones, también el resto del año. Es muy habitual comprar una segunda vivienda por impulso, pero no hay que dejarse llevar. ¿Podrá disfrutarse con frecuencia? Está claro que si se va a elegir un inmueble para uso y disfrute es preciso calcular cuántas veces al año va a utilizarse. El objetivo es amortizarla, y por ello es mejor que no esté ubicada demasiado lejos de la residencia habitual, ya que deben tenerse en cuenta los gastos extra de desplazamiento.

¿Cabe la posibilidad de alquilarla? Es una opción que cada vez está tomando mayor presencia. El descanso y la playa están dando paso a otra tipología de vacaciones enfocadas en destinos gastronómicos, musicales, de naturaleza o multiaventura, para ir de compras o para vivir la noche. La ubicación y los servicios que rodeen a la vivienda serán clave.

¿Me lo puedo permitir? Como en una primera vivienda, hay que hacer números. Para ello, habrá que tener en cuenta, aparte del gasto hipotecario, los costes que entraña, como seguros, impuestos, comunidad, costes de mantenimiento, etcétera.