Del Pozo afirma estar dejándose "la piel" para "arreglar" las RPT "desfasadas" de Cultura en Córdoba

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha afirmado este miércoles que se está "dejando la piel" para "arreglar" las relaciones de puestos de trabajo (RPT) "desfasadas" del personal dependiente de Cultura en Córdoba, y que podría hacer más si el PSOE-A no hubiera rechazado el proyecto de presupuestos para 2022, que preveía dos millones de euros para planes de choque en materia de personal y modificar las RPT de toda la Consejería.

Del Pozo ha respondido así, en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico del Parlamento andaluz ante las preguntas que le ha planteado al respecto el parlamentario del PSOE-A por Córdoba Juan Pablo Durán, quien ha asegurado que "los que no se creen" tales afirmaciones de la consejera "son los trabajadores" de Cultura en Córdoba, que han previsto acciones de protesta para evidenciar la falta de personal.

Tanto es así, según ha señalado Durán, que se ha llegado a abrir el Museo de Bellas Artes "con un solo trabajador", mientras que "no hay ni una sola plaza cubierta en el Teatro Cómico Principal", y eso que ahora "tiene más dinero disponible en el presupuesto" que en 2020, pero no actúa, como lo demuestra el hecho de que "las plazas de personal laboral de los años 2017, 2018 y 2019 aún no se han cubierto".

Ante esto, la consejera de Cultura ha insistido en que con nuevos presupuestos aprobados podría resolver la situación más rápido, pues es conocedora de la falta de personal y resolver esta situación es su "prioridad", dada la necesidad de modificar RPT "heredadas" y "sin dotación", de ahí la importancia de poder contar con un nuevo presupuesto, que el PSOE-A impidió, según ha insistido.

Aún así, en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, por ejemplo, cuando el PP y Cs llegaron al Gobierno andaluz "solo había dos administrativos, y uno estaba prejubilado", mientras que, "a día de hoy, hemos metido a tres conservadores, un jefe de conservación y dos administrativos".

También cuenta ahora el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) con "otro conservador", de modo que sí que se está actuando, según ha subrayado Del Pozo, pero "aún es poco", pues a la falta de personal heredada "se unen los efectos de la pandemia", ya que "muchos de los problemas de falta de personal", como a los que ha aludido Durán, son coyunturales y se deben a los "contagios entre trabajadores".