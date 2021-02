Poscionamiento SEO: tu cliente a un solo click

Los datos económicos sobre esta crisis económica que ha dejado tras de sí la pandemia en la que nos hayamos sumidos son abrumadores. El año 2020 ha sido un año nefasto para nuestra economía, que ha visto cerrar muchos negocios, incapaces de superar los obligados cierres y las restricciones marcadas por las diferentes administraciones.

Sin embargo, existe un sector comercial que ha florecido y que ha visto los mejores resultados de su historia, con una facturación que, en algunos casos se ha multiplicado exponencialmente. Nos referimos al de la venta online.

Un año extraordinario

Efectivamente, si dejamos de lado el comercio online vinculado a la restauración, el turismo o la hostelería, en general el comercio online ha sufrido el espaldarazo definitivo, con aumentos espectaculares en la cifra de facturación.

Son muchísimas las empresas que, pese a verse obligadas a cerrar sus puntos de venta por las diferentes normativas destinadas a reducir la movilidad de las personas, han cerrado el año con unos datos magníficos y que apenas están sufriendo esta crisis. Encontramos muchas empresas que “habían hecho los deberes” en el proceso de venta online, una de las partes importantes de su digitalización y que han conseguido sobrevivir.

Aún estamos a tiempo

Para todos aquellos negocios que están amenazados por esta circunstancia, hay que decir que todavía están a tiempo de poder introducirse en el negocio online de la mano de expertos desarrolladores que puedan ayudarles con del diseño y ejecución de una tienda online.

Además, si un negocio en concreto no está viendo los resultados esperados, puede también asesorarse con buenos profesionales del posicionamiento web que les ayuden a detectar qué errores puede estar cometiendo y poder mejorar sus ventas.

No hay que olvidar que tener montada una tienda online no es una garantía de éxito, sino que hay que crear y desarrollar todas las estrategias de marketing online necesarias para que dicha tienda tenga visibilidad entre sus compradores y aparezca, de manera orgánica, en buscadores como por ejemplo Google.

Problemas que pueden acrecentarse

Existen multitud de estrategias y acciones derivadas de dichas estrategias que permiten mejorar la visibilidad de una página web o una tienda online. En primer lugar, es importante que la página esté correctamente diseñada y optimizada para mejorar su posicionamiento en buscadores, que no es otra cosa que el llamado posicionamiento SEO.

En muchas ocasiones, las páginas web o tiendas online, dentro de su propio diseño contienen errores que están perjudicando ese posicionamiento y que no somos capaces de apreciar porque no somos expertos en el tema. El problema viene porque, si no se solucionan esos errores y persisten en el tiempo puede que no sea todo tan fácil como eliminar ese error. Puede que sea un daño muy difícil de reparar.

Cómo mejorar la visibilidad

Un experto SEO detectará, en un primer análisis si estas condiciones técnicas desde el diseño mismo de la página se están cumpliendo. Además, puede recomendarnos otro tipo de acciones destinadas a esta mejora, como la necesidad de incluir un blog corporativo, llevar al día las redes sociales de la empresa o realizar acciones de publicidad en esas redes para alcanzar una mayor visibilidad y más visitas.

Hay muchísimas más cosas que pueden ayudarnos, como el encontrar las mejores palabras con las que nos van a buscar los consumidores, denominadas keywords o que los textos de la web estén correctamente redactados para que los buscadores ofrezcan a la empresa en sus resultados.

La geolocalización es importante

La presencia en internet de las empresas es importante, porque hacen que los negocios estén presentes en todo el mundo y las 24 horas del día. Y esto no solamente hace referencia a las tiendas online, sino también a las páginas web, que pueden ser la ventana al mundo de un negocio, darlo a conocer y hacer que dicho negocio sea un éxito.

Pero una página web puede ser también la puerta de entrada para negocios más locales e, incluso presenciales. Todo empieza por un diseño atractivo e interesante para el consumidor, pero también existe la posibilidad de localizar ese negocio y hacerlo visible en una zona geográfica de influencia de dicho negocio.

Así, nos podemos dar cuenta de lo importante que puede ser la contratación de una buena agencia que no ayude con el mejor posicionamiento web en Córdoba, tanto para negocios de tipo local, como para empresas que busquen un horizonte mucho más amplio. En el mundo online todo es posible para poder poner a nuestro consumidor a un solo click de nuestro negocio. Es algo simple, pero puede ser complicado para los no expertos.

Como puede verse, las empresas deben tener muy en cuenta todo este tema y más en las actuales épocas de crisis y en un mundo digital en donde, si tu empresa no es visible en el mundo online es como si estuviera literalmente cerrada.