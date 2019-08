La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado en Los Patos

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado por operarios de Sadeco a primera hora de esta mañana en los Jardines de la Agricultura -conocidos popularmente como los Jardines de Los Patos-, según han confirmado a este periódico fuentes policiales y ha adelantado Diario Córdoba. Dichos trabajadores dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia que rápidamente se presentaron en la zona, que fue acordonada.

"Todo apunta a que se trata de una muerte natural, no hay nada raro que apunte a una muerte violenta, pero debemos esperar a que se le realice la autópsia al cadáver para confirmarlo", han sentenciado las fuentes policiales. La Policía, por lo tanto no descarta por el momento ninguna hipótesis. Algunas fuentes han detallado que podría tratarse de un indigente y otras hablan de una persona que se ganaba la vida como aparcacoches en la zona, aunque esos extremos no ha sido confirmado por la Policía. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba en torno a las 10:30.