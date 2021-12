La Policía Local reforzará con todos sus efectivos la seguridad en la Navidad de Córdoba

La Policía Local de Córdoba reforzará con todos sus efectivos la seguridad en la Navidad de la capital, según se ha puesto de manifiesto en la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado al respecto en el Ayuntamiento de la capital. La Policía Local cuenta con unos 350 agentes, de los que prácticamente la mitad de la plantilla cubrirá del 22 al 30 de diciembre, mientras que la otra mitad hará lo propio del 31 de diciembre al 6 de enero. En el dispositivo de seguridad de las fiestas navideñas también participarán efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía adscrita de la Junta de Andalucía. El Gobierno, por su parte, aportará "más de 300 efectivos policiales, que se verán reforzados por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), máxime en estas fechas en las que ha entrado en vigor el pasaporte covid", ha destacado la Subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.

Tanto la subdelegada como el alcalde de la ciudad, José María Bellido, han insistido en que los efectivos policiales estarán pendientes también en la calle de que se respeten las medidas de seguridad contra el covid, recordándoselo a los ciudadanos que no lo hagan.

"Ante esta nueva ola del coronavirus, quiero pedirle a toda la ciudad que esa prudencia que venimos reclamando siempre se extreme en estas fechas. En la vía pública pediría a todo el mundo el uso de la mascarilla en todo momento. Que la vida continúe en Navidad en la vida pública requiere un esfuerzo y es que todos utilicemos la mascarilla, que es la primera fase de protección que tenemos frente al covid, frente a esa nueva variante", ha indicado Bellido.

El alcalde ha insistido en que debido al avance de la pandemia en las últimas fechas, el Ayuntamiento tiene planteados "todos los escenarios posibles" sobre el cumplimiento o no de todo la programación de Navidad, que de momento se mantiene. "Mantenemos los planes iniciales, porque a día de hoy no hay ninguna norma que diga que hay que hacer otra cosa; reaccionaremos en función de lo que nos digan las autoridades sanitarias. Haremos lo que se nos pida según la situación de la pandemia", ha indicado. Bellido ha apuntado que espera que tras la reunión del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas para estudiar la situación actual del covid no se acuerden restricciones duras, "pero si se acuerdan van a contar con la colaboración del Ayuntamiento y de la ciudad de forma absolutamente leal".

Durante la Junta Local de Seguridad se ha conocido el Plan Especial de Tráfico y Seguridad que ha aprobado la Junta de Gobierno Local con motivo de la Navidad y que se desarrollará del 22 de diciembre al 6 de enero. El edil de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, no ha olvidado reseñar que ya está en marcha un plan especial también de vigilancia desde el pasado 3 de diciembre con motivo del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde.

Torrico ha explicado que los objetivos del plan son "dar cobertura policial a las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en su programa de Navidad, conseguir que el tráfico rodado en la ciudad sea lo más fluido posible, promover la mejora en la seguridad vial, ideonizar la capacidad de las vías evitando la doble fila o los estacionamientos indebidos, reducir la siniestralidad programando controles de alcoholemia, velocidad y drogas, establecer controles sobre la venta ambulante no autorizada, intervenir en la venta de artículos prohibidos y peligrosos y, en colaboración con la Policía Nacional, preservar la seguridad ciudadana evitando la comisión de delitos fundamentalmente cuando se produce una mayor concentración de personas en las actividades programadas por el Ayuntamiento".

El edil de Seguridad ha relatado que las zonas de espacial vigilancia durante las fechas navideñas serán la del Bulevar, Tendillas, Puerta Gallegos, Paseo de Córdoba, Plaza de las Tres Culturas, la zona de Judería Mezquita-Catedral, la zona de Jesús Rescatado, Ciudad Jardín, Valdeolleros-Santa Rosa, la zona del Zoco y las barriadas periféricas, con un dispositivo específico para las mismas.

Torrico ha explicado que durante el plan la Policía Local controlará la mayor intensidad de tráfico rodado y peatonal, estará pendiente del posible aumento de infracciones relacionadas tanto con el estacionamiento de vehículos, así como del incremento de las acciones delictivas, además de que la mayor concurrencia a los centros comerciales abiertos "hacen necesario incrementar la vigilancia en estas zonas, pero no solo en estas zonas, sino también vamos a incrementar la vigilancia comercial en el resto de barrios de la ciudad y en las zonas periféricas".

La Junta de Gobierno Local ha aprobado asimismo la autorización para las cabalgatas de Reyes Magos en las barriadas periféricas -Alcolea, Villarrubia, Cerro Muriano, Santa Cruz, El Higuerón y Trassierra-.