Podemos acusa al cogobierno de Córdoba de pretender "blanquear" un posible delito en la factura del espectáculo navideño

La portavoz del grupo municipal de Podemos Córdoba, Cristina Pedrajas, ha lamentado profundamente "el circo que se está montando" en el Consistorio a cuenta de la factura que está aún por pagar a Iluminaciones Ximénez por el espectáculo de luz y sonido navideño de 2021 y que el "gobierno local pretende sacar adelante a toda costa a pesar del fuerte reparo de Intervención que tiene encima". Esa factura emitida por Iluminaciones Ximénez, tal y como ya adelantó el Día, tiene un valor de casi 344.000 euros. Y también como ya adelantó este periódico la Intervención del Ayuntamiento ha frenado dicha factura por considerar que puede haber incumplimiento de contrato por posible contaminación acústica.

"Nosotros nos negamos a ser cómplices de una ilegalidad, y hoy nos vuelven a traer de nuevo el asunto a una comisión de Infraestructuras extraordinaria sin ninguna novedad al respecto para ver si cambiamos de opinión", ha señalado Pedrajas. El pasado día 3 de noviembre la oposición al completo tumbó la intención de llevar al Pleno del próximo día 10 la factura del espectáculo de luz navideño de 2021 debido a la discrepancia entre Intervención y el órgano gestor del gasto sobre este asunto.

Apenas cinco días después, y a sólo dos del Pleno, "nos reúne de nuevo el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, para ver si apoyamos el levantamiento del reparo para abonar una factura por un trabajo que no se completó". Y es que el espectáculo de Iluminaciones Ximénez tuvo que modificarse a raíz de un decreto de Alcaldía por cuestiones de ruido, con lo que no se pudo ofrecer el espectáculo al completo, "por eso no entendemos que insistan en que tengamos que tragar con pagar una factura sin adaptar a las nuevas circunstancias que se dieron", ha destacado Pedrajas.

En este sentido, "llueve sobre mojado" en Infraestructuras, donde "ya sabemos que se están pagando finales de obra sin que éstas hayan acabado y no vamos a hacer lo mismo con esto". Se trata de una factura de 343.826 euros por la instalación, conservación, puesta en funcionamiento y desmontaje del espectáculo de luz, visual y sonoro de la Navidad del 21 al 23 de diciembre de 2021.

En este punto, durante la reunión de esta mañana, Pedrajas ha preguntado al director general de Infraestructuras si en la Administración no se puede hacer lo mismo que en una casa particular. "Es decir, que si en una casa se encarga un trabajo con un presupuesto, y por el motivo que sea la empresa contratada no lo finaliza, lo normal es modificar la factura y pagar sólo por el trabajo realizado. He tenido que preguntar tres veces esa cuestión y he obtenido otras tantas el silencio por respuesta, y hablamos de varios miles de euros que hay que pagar de menos y que no estamos dispuestos a tirar a la basura", ha insistido.

Precisamente la insistencia de la portavoz de la formación morada ha llevado al propio secretario del Pleno, Valeriano Lavela, a "aconsejar a los consejeros de Infraestructuras que no votaran a favor de esa cuestión, porque podríamos incurrir en una posible prevaricación", ha desvelado Pedrajas, quien ha recordado que los consejeros son responsables subsidiarios de las decisiones que se adopten y "sólo faltaba que el espectáculo sobre el que estoy en contra lo tenga que pagar de mi bolsillo".

La portavoz ha denunciado, además, que la estrategia del gobierno local en esta materia es "ponernos en un callejón sin salida y entre la espada y la pared", ya que si los consejeros deciden que no se va a levantar este reparo la empresa puede exigir y reclamar intereses de demora; por otro lado, "los únicos responsables de lo mal que se han hecho las cosas son los gobernantes y los gestores, ya sean técnicos o políticos, y pretendía que hoy les blanqueáramos un presunto delito".

"Estamos en un momento muy delicado en el que el ojo de la justicia está sobre el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento y sólo faltaba que el juez incluya también esta nueva situación a todo lo que están investigando para que dentro de unos meses o años nos llamen malos para responder de forma subsidiaria esta presunta ilegalidad y que cada uno de nosotros paguemos por ser responsables de un presunto delito administrativo", ha denunciado Pedrajas.

Por esta razón, y ante las palabras del secretario del Pleno, el concejal del ramo y el director general han optado por dejar de nuevo sobre la mesa este punto, que finalmente no se llevará al Plano del próximo jueves. "Así de mal se siguen gestionando las cosas en este Ayuntamiento", ha rematado la edil de la formación morada.