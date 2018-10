Podemos exige a la Junta a través de una PNL la apertura al público de Ategua

Podemos registró ayer, para su debate en el Parlamento andaluz, una proposición no de Ley (PNL) solicitando a la Junta de Andalucía su compromiso definitivo para "recuperar, poner en valor y abrir de forma inmediata al público el yacimiento arqueológico de Ategua", situado en el término de la barriada periférica de Santa Cruz. Para el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, la PNL se hacía necesaria porque "el Gobierno del PSOE en la Junta ha abandonado a su suerte este yacimiento, pues después de permanentes anuncios humo desde el año 1982, el yacimiento sigue sin recibir el trato que debiera y, no en vano, aún no cuenta con un plan director que fije las líneas de trabajo, los hitos y los recursos para su definitiva recuperación y puesta en valor".

Por el contrario, según señaló Moscoso, "lo que ha vivido es un progresivo deterioro y expolio, impidiendo además el desarrollo económico de Santa Cruz", y por eso hay que evitar que este yacimiento arqueológico, que es conocido a nivel científico mundial por el destacado papel que jugó en las guerras civiles en época romana, siga deteriorándose sin control alguno más, que el de la Asociación de Amigos de Ategua de Santa Cruz, que es la que custodia de forma desinteresada el yacimiento a través del voluntarismo de sus miembros".

A ello se añade que "a principios de legislatura el gobierno andaluz se comprometió a destinar partidas presupuestarias que, posteriormente, no se han ejecutado, y la acción de la Junta ha sido la misma de siempre: muchos anuncios, y pocas o nulas actuaciones".