Podemos Córdoba espera que se restituya la celosía de la Mezquita-Catedral que, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo desestimando los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Agrupación de Cofradías de Córdoba contra dos sentencias anteriores, que anulaban el permiso de la Junta para abrir una puerta, la formación morada manifiesta su satisfacción por esta sentencia, que desautoriza "el acto de barbarie contra el patrimonio realizado por el Cabildo, con la complicidad y el beneplácito de la administración Andaluza y la pasividad de la administración local".

La formación morada ha mostrado su agradecimiento a los herederos del arquitecto Rafael de la Hoz, autor de las celosías incluidas en la declaración del monumento como Patrimonio de la Humanidad, que presentaron la querella "contra tan burda actuación del Cabildo, dando ejemplo de responsabilidad cívica a las instituciones que deberían velar por la defensa del Patrimonio". Igualmente han agradecido el trabajo de la Plataforma Mezquita-Catedral y "de toda la ciudadanía cordobesa y universal que la apoya en su lucha por defender tan emblemático monumento de los ataques a su integridad física e histórica perpetrados desde el Cabildo y su denuncia documentada y continua de la arbitraria gestión".

Su esperanza de que el juzgado correspondiente ejecute la sentencia, obligando a restituir las celosías que forman parte de la identidad del monumento. Aunque para ello tendrán que reconstruirlas y restaurarlas, "debido al poco cuidado con que fueron retiradas y conservadas", aseguran.

Además, Podemos Córdoba exige responsabilidades a las autoridades que "autorizaron tal acto de vandalismo cultural, desoyendo los informes y advertencias del Icomos".

"Desde la consejera de Cultura de la Junta que dio la autorización, Rosa Aguilar, hasta quienes ostentaron ese cargo con posterioridad, que no sólo no reaccionaron para evitarlo, sino que recurrieron en dos ocasiones el fallo de los tribunales que obligaban a deshacer tal entuerto". Para Podemos, "igualmente se deben exigir responsabilidades y reparación de daños al Cabildo, que demuestra el ínfimo respeto al patrimonio mundial que no duda en dañar por intereses ideológicos anacrónicos".