Podemos Córdoba reclama al Imdeco que obligue a reparar los desperfectos de la piscina de Santuario

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha "invitado" al responsable del deporte municipal, Manuel Torrejimeno, a que visite las instalaciones de las piscinas públicas de Santuario, en el barrio de la Fuensanta, "y compruebe de primera mano el estado de abandono en que se encuentran y escuche a los vecinos y vecinas, especialmente quienes tienen abono habitual algo tras año, las quejas que le tienen que plantear para que ese espacio vuelva a ser la gran piscina que en tiempos fue".

La edil ha sentenciado que ya la temporada pasada se escucharon voces vecinales sobre el mal estado de muchos de los equipamientos que tienen estas piscinas, "pero es ahora, una vez iniciada la temporada de baño, cuando han vuelto con fuerza", por lo que la propia Pedrajas se ha personado en el lugar acompañada de otros miembros del partido y de usuarios y usuarias para comprobar con sus propios ojos la situación.

"En efecto, a las sombrillas, de las que varias muestran claros desperfectos, se les une la falta de pintura de cerramientos y barras que sirven de soporte para sombras; un césped que se encarga de mantener una subcontrata con zonas encharcadas y otras secas donde sólo hay tierra; los bordillos de los vasos siguen igual que hace 20 años, de ladrillo pintado y con aristas, además de un tono negruzco de la suciedad pegada día tras día desde la superficie del agua", ha sentenciado. En este punto, la portavoz de la formación morada se ha preguntado el motivo por el que "no se ha de cumplir la vigente de que sean de piedra con los bordes redondeados para evitar raspaduras".

Pedrajas ha destacado que, de igual modo, los baños y vestuarios están muy deteriorados y sucios, "y eso se debe, según la vecindad, a que sólo hay una limpiadora por la mañana y otra por la tarde para todas las instalaciones, que incluyen, además de aseos y vestuarios, los jardines, los pasillos y demás zonas comunes".

La edil ha referido que las quejas vecinales también vienen porque no hay agua caliente, "ya que los termos están rotos, y cuando sí la hay, al parecer la reservan para el gimnasio y sólo durante unas horas al final del día". Además, ha añadido que la grúa móvil para facilitar la entrada al agua a personas con movilidad reducida suele estar rota y ya no hay personal en el botiquín o enfermería para atender accidentes y heridas, "que se producen y en abundancia a causa de los desperfectos".

Una de las cuestiones que más ha preocupado a Pedrajas ha sido que, a pesar de que la empresa aseguró que realizaba los controles rutinarios, "el agua no se mostraba del todo transparente". Al respecto, hay vecinas muy próximas a las instalaciones que aseguran que por la noche no se escucha el sonido de los motores de las depuradoras y temen que no funcionen. Desde la empresa se ha reconocido que hubo un motor averiado, pero que ya estaba reparado.

Además de eso, y tras preguntar a personal de mantenimiento, en Santuario se ha reconocido ante Podemos Córdoba que el agua que se vierte por los rebosaderos no va a la depuradora sino directamente al alcantarillado y el resto, a un aljibe que se usa para riego y baldeo. "Eso quiere decir que tienen que estar rellenando los vasos continuamente con agua extraída de un pozo. Consideramos que eso es un verdadero atentado contra el medio ambiente, tanto por la ingente cantidad de agua que se extrae del subsuelo sin ningún tipo de control, como porque el agua que usan para regar y refrescar el ambiente tiene que estar muy cargada de sulfato cúprico, de hiposulfito sódico y de toda clase de partículas sin analizar", que pueden ser perjudiciales para la salud, ha indicado Pedrajas.

Según Pedrajas, la sospecha vecinal es que la concesionaria, viendo que sólo le quedan dos años de gestión, ya que entró allí en el año 2000, está dejando abandonado el complejo sin invertir apenas en reparar lo necesario para que sea el Ayuntamiento quien se encargue de su reparación antes de sacar a licitación otros 25 años de concesión.

"Tanto es así, que el mal estado de algunas partes de las piscinas, especialmente la infantil, están tan erosionadas que causan heridas en pies, manos y rodillas de los niños y niñas, pero también en adultos, porque hay una de las piscinas que carece de lechada en el suelo, siempre según los vecinos y vecinas.A estas alturas, lo que vamos a exigir al presidente del Imdeco es que compruebe él mismo en persona la situación y obligue a la empresa a tener las instalaciones, como mínimo, en la misma situación como las recibió", ha asegurado. Pedrajas, igualmente, ha solicitado al alcalde, José María Bellido, tome las medidas oportunas para que todas estas familias "tengan asegurada la calidad y la salubridad en cualquier instalación municipal".