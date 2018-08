El Pleno aprueba el plan de inversiones sostenibles pese al aviso de Intervención

El Pleno dio el visto bueno ayer, con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos y la abstención de PP, Cs y UCOR, al plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que destinará los 18,8 millones de euros del superávit a proyectos en distintas delegaciones. El cogobierno no ha hecho caso a la recomendación tanto de la Intervención como del Órgano de Planificación Presupuestaria de reducir las inversiones y destinar al menos ocho millones a la amortización de deuda, basándose en el bajo grado de ejecución de los presupuestos.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, fue la encargada de defender el plan, que no ha contado con el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición, salvo Ganemos. Todos lamentaron la falta de diálogo por parte del área de Hacienda para decidir los proyectos. Doblas aseguró que el plan cumple con las 51 medidas pactadas con Ganemos y que suponen "una apuesta por el servicio público". La edil defendió que con estas inversiones se tiene en cuenta "a las personas" y la mejora de su bienestar. Se trata, dijo de "un acuerdo importantísimo" que viene a "recuperar las empresas públicas", ya que la mayor parte del superávit irá a renovar la flota de Aucorsa y Sadeco. La teniente de alcalde de Hacienda aseguró que no se hará caso a la recomendación de la Intervención y del Órgano de Planificación Presupuestaria y no se destinará a la deuda más allá de lo que sobre en los procesos de adjudicación de los proyectos. "No consideramos que sea necesario", dijo, al mismo tiempo que defendió todas las iniciativas que se han planteado en el plan, a pesar de que también los órganos de fiscalización plantean dudas que tendrá que resolver el Ministerio de Hacienda.

Doblas sólo contó con el apoyo de la portavoz del PSOE, Carmen González, y la coportavoz de Ganemos, María de los Ángeles Aguilera. González aseguró que "son inversiones importantes para la ciudad", que contribuirán "al fortalecimiento de las empresas públicas municipales y con marcado carácter social". Aguilera, por su parte, consideró que el expediente que se aprobó ayer en el Pleno es "mejorable en cuanto a la presentación", a la vez que subrayó su apoyo "por responsabilidad" al conllevar más de 18 millones de euros que "se quieren invertir directamente en proyectos demandados por ciudadanía".

En el otro lado, el resto de la oposición, con el portavoz del PP, José María Bellido, a la cabeza, quien reprochó a Doblas que "su discurso de las personas choca con la realidad, puesto que somos la capital de provincia con más paro y tenemos a cinco de los barrios más pobres de España". Bellido lamentó "la ineficacia" del Ayuntamiento para ejecutar proyectos ya que "todavía quedan siete millones sin gastar del plan del año pasado".

Por parte de UCOR, su portavoz Rafael Serrano, recordó que a este plan se llega por no haber ejecutado los presupuestos, mientras que el portavoz de Ciudadanos (Cs), David Dorado, criticó la "falta de diálogo con la oposición" para tratar el destino de las inversiones.

El plan de inversiones sostenibles contempla 18,8 millones, la mayoría irá a Aucorsa y Sadeco. En el caso de Aucorsa se destinarán 5,7 millones de euros para la adquisición de 17 vehículos híbridos. Para Sadeco irán 7,1 millones para la compra de camiones de recogida de basura. El resto de inversiones se reparten en 2,3 millones para Vimcorsa, que empleará en medidas de eficiencia energética para su parque de viviendas (alrededor de 1.000), tales como la renovación de cubiertas o sellado de ventanas.

La Gerencia Municipal de Urbanismo recibirá 400.000 euros para dos proyectos. El más cuantioso (324.433 euros) es para la remodelación de las plazas Antonio Fernández Grilo y Alarderos y Pintor Cuenca Muñoz, mientras que también se destinarán 70.170 euros en la ampliación de acerados en Ronda de Isasa. Esta es la segunda fase del plan parea peatonalizar esta vía de la ribera. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), por su parte, tendrá 700.000 euros para poner césped artificial al campo de fútbol de la calle Marbella.

La climatización de colegios recibirá un millón de euros mientras que Infraestructuras obtendrá otro millón para emplear en la mejora de polígonos industriales y para el cambio de luminarias en el Distrito Poniente Sur.

Por último, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) recibirá 320.000 euros para la conclusión de las obras de adaptación del Gran Teatro.