La Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres comenzará su vigilia por la tarde

La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres adelantará la vigilia que cada año celebra el 7 de marzo (como previa al 8M) a las 19:30 con la intención de que acudan más personas. Será en la plaza de las Tendillas y durará hasta las 00:00, cuando dará comienzo el Día de la Mujer Trabajadora.

“Esperamos que la asistencia sea como el año anterior o superior porque la movilización es muy necesaria debido a las estrategias de algunos partidos políticos”, explica Rosa Quirós, miembro del grupo de trabajo de la plataforma, que este lunes se concentró de nuevo por las mujeres víctimas de la violencia machista.

Animan a las mujeres que trabajan en casa a que saquen un delantal a sus balcones en apoyo a la huelga

“Lo que está pasando no es para dormirse en los laureles porque la situación ha empeorado; las palabras de algunos políticos como Pablo Casado no indican nada halagüeño” ya que “nadie nos debe tratar como si fuésemos recipientes, solo para engendrar”, asevera. “Palabras como esas no se pueden consentir y menos en personas que aspiran a gobernar un país porque las mujeres somos el 50% y pretenden invisibilizarnos”, indica.

Por otra parte, todos los años la plataforma forma parte activa en la manifestación que se celebra el 8 de marzo, a la que acudirán con su pancarta “muchas mujeres y hombres”. En opinión de Quirós, la movilización del pasado año fue “un despertar”, a la vez que “histórica”.

A esto hay que sumar la huelga que han convocado los sindicatos. “Y, en caso de que las mujeres no puedan parar en su casa por algún motivo, les hemos indicado que saquen el delantal al balcón, que lo cuelguen y pongan alguna frase para mostrar su apoyo a la huelga; y que ese día no salgan a comprar, que lo hagan sus parejas y se tomen ese día de fiesta”, señala Quirós.