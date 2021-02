Pistas para identificar estafas: que no te la cuelen

Es normal que si estamos en busca de financiación valoremos todas las opciones posibles. Actualmente hay muchas alternativas disponibles más allá de las que ofrecen los bancos tradicionales. De hecho, es recomendable que comparemos entre los distintos actores del sector, y un lugar adecuado donde hacerlo es en LoanScouter. Sin embargo, cuanto más abrimos el abanico de posibilidades, más opciones hay de que caigamos en alguna trampa. Por eso escribimos este artículo, para evitar que eso ocurra cuando busquemos préstamos por distintas vías.

No pagar por adelantado nunca

Es la forma más sencilla de identificar a un prestamista poco fiable. Si eso ocurre, si antes de que nos entreguen el dinero del crédito ya nos quieren cobrar algo, debemos sospechar inmediatamente. Las excusas son varias: traducir los contratos del préstamo, redactarlos, analizar datos… Si nos justifican así su coste, es mejor que evitemos tratar con este tipo de empresas.

Conoce a la empresa

Obviamente el mercado de financiación es muy grande y no tenemos por qué conocer a todos y cada uno de los prestamistas. Sin embargo, si la empresa a la que contactamos no nos suena de nada, tiene un nombre extranjero y durante nuestra búsqueda no ha aparecido en otras páginas web, es probable que se trate de una estafa. Si dudamos de ello, podemos buscar por Internet a ver qué opiniones recibe (si es que las tiene).

No es que sea imposible, pero es difícil que una entidad fiable preste dinero a una persona fuera de su país. De hecho, si nos fijamos en los requisitos de muchos prestamistas, uno de ellos es tener la nacionalidad o la tarjeta de residencia del país en el que opera la entidad. Por tanto, si se ponen en contacto con nosotros en otro idioma o vemos que sus oficinas están fuera del país, lo más recomendable es que no nos fiemos de ellos.

No te fíes de las redes sociales ni de páginas publicitarias

Es habitual que encontremos ofertas en los sitios menos esperados: podemos estar navegando por las redes sociales y encontrar préstamos que presentan unas condiciones muy atractivas. Además de por lo desorbitado de sus ventajas, podemos identificar estas estafas porque los textos no están bien escritos, aluden a milagros e incluso citan a Dios.

Eso sí, no todo lo que encontremos en la red será negativo. Al contrario, los créditos al consumo online son uno de los avances que permiten conseguir financiación a buen precio (producto de la mayor competencia en el mercado) y de forma sencilla sin engorrosos trámites y papeleos.

Contrato y condiciones transparentes

Es fundamental que dispongamos de toda la información por escrito y que esta esté firmada por el prestamista. De esta forma, en caso de que haya problemas y debamos acudir a la justicia, estaremos cubiertos.

Además, también nos aseguramos de que toda la información queda recogida en un documento que podemos consultar siempre que queramos y que tiene especificadas las condiciones del acuerdo. Así, no podrán cambiarlas a su antojo