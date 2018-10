Cuando Petersen descubrió a Lovecraft

La Diputación ha vuelto a acoger un año más, y ya van 13, el Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Este año, el invitado estrella era Sandy Petersen, uno de los diseñadores más reputados del mundo y creador de La llamada de Cthulhu, un juego de rol inspirado en la obra de Howard Phillips Lovecraft. En este mundillo hay quien dice que Petersen consiguió hacer llegar la obra del escritor estadounidense a los roleros, lo que hizo que a finales de los años 70 y principios de los 80 las historias de terror y ciencia ficción de Lovecraft se extendieran como la pólvora. Verdad o no, lo que no se puede negar es el tirón de este diseñador, que ha conseguido llenar el Palacio de la Merced de admiradores venidos de distintos puntos de España para conseguir una firma en alguno de sus juegos o manuales. El cartel de este año, además, recrea precisamente el relato La llamada de Cthulhu y lo sitúa en uno de los patios de la casa palacio.

Sobre la afluencia de público este año, hay opiniones encontradas. Es cierto que el festival crece edición tras edición, pero hay quienes han visto algo menos de público que en otros ejercicios. Otros, eso sí, difieren de esta opinión y afirman que "nunca ha habido tanta gente".

Hay quien critica que ha habido menos barra libre de juegos que en ediciones anteriores

El Festival de Juegos tiene varios objetivos. El primero, está claro, jugar; el segundo, presentar las novedades del sector. Y uno más: que las tiendas especializadas puedan darse a conocer. Sobre esa primera finalidad, la de pasar un buen rato en alguna de las mesas que se disponen para echar una partida, este año parece que no ha dejado a todo el mundo muy contento. Uno de los chavales que no se pierde el evento cree que este año lo que se conoce como "barra libre de juegos" -que presta la Asociación Jugamos Todos- ha sido algo más "escasa" y entiende que puede deberse al hecho de que "cada año quieren paulatinamente ir rebajando esos préstamos para dejar de hacerlo" y "no tener que encargarse de eso".

Críticas aparte, el festival continúa como una de las citas ineludibles para los fans de los juegos de mesa que repiten año tras año y que consiguen sumar adeptos a la afición. También acuden familias enteras para poder pasar un buen rato dada la amplia gama de juegos que pueden encontrarse en la cita.

Uno de los que más ha llamado este año la atención ha sido Bitcoin hacker, editado por MasQueOca y creado por Antonio González, un sevillano afincado en Córdoba y que trabaja como profesor de Economía en el instituto El Tablero. González, como él mismo explica, ha estado desarrollando este juego de cartas durante ocho años, "depurando en mecánica y añadiéndole niveles". Es un juego rápido, una partida puede durar unos 20 minutos, y se juega desde tres hasta seis personas (y está pensado para hacerlo a partir de los ocho años). González detalla que Bitcoin hacker "fomenta las matemáticas" y durante la partida "somos piratas informáticos que intentan acceder a una cuenta secreta" con el objetivo de descartarse tres veces consecutivas. Es, añade, el "tipo de juego que la gente juega y quiere jugar otra partida", algo parecido al famoso UNO pero con una mecánica y un trasfondo distinto. Por ahora, puede conseguirse a un precio de 16,95 euros en tiendas especializadas y a través de internet.

El Festival de Juegos cerró así ayer una nueva edición con una vocación clara de seguir creciendo y dejando claro que este mundo puede atraer a cualquiera, desde un amante de la literatura de Lovecraft hasta a alguien que le encanten las matemáticas.