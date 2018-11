"Personas felices y completas hacen empresas mejores y con más futuro"

-Dos años y medio después de su creación, ¿cuál ha sido el recorrido del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba?

-Nacimos por una necesidad, que se visibilizara a la pequeña y mediana empresaria en Córdoba, que parecía inexistente y sobre todo en ámbitos públicos, donde se congrega la ciudadanía y hay que tener una opinión. Hemos crecido mucho, así que entendemos que por lo que nacimos era realmente oportuno. Empezamos a crear una red colaborativa en la que seguimos trabajando y que está dando resultado. Se ha creado una red de confianza entre empresarias que favorece el intercambio de servicios, al estar en permanente contacto entre las socias.

Este año lo hemos dedicado especialmente a la comunicación. Hemos desarrollado un plan, cofinanciado por el Imdeec, para dar jornadas formativas que refuerzan el ámbito empresarial y el de la comunicación, para motivar a comunicarse adecuadamente a nuestras asociadas.

-¿Ha mejorado la situación para la mujer en el mundo empresarial?

-Las mujeres están en una situación todavía bastante desfavorable porque no son representadas y no se han generado unos referentes. Me refiero a mediana y pequeña empresa, muchas autónomas con pequeños negocios o profesionales con despachos, que son las que integran la asociación.

Desde dentro vemos que muchas mujeres que ni siquiera se planteaban ser visibles lo están consiguiendo con nosotras. Somos más de 150 y eso en una ciudad como Córdoba es muy importante. El crecimiento es enorme. Entendemos que no le podemos gustar a todo el mundo, pero también que lo que aportamos es real. Apoyamos a las empresarias, generamos negocio, fomentamos la actividad empresarial, encontramos entre nosotras muchas sinergias. Creemos que aportamos a la ciudad y la provincia una asociación activa, útil, real, con un componente ideológico importante, pero que también persigue que las mujeres se atrevan a emprender, por eso también tenemos formación a emprendedoras. De alguna manera tratamos de guiar y poner en común nuestras experiencias, para ayudar a las socias que se suman. Todo esto genera un índice de generosidad importante, y eso es muy bonito. Para todo esto hay que trabajar, pero si pones de tu parte, la mejoría es patente.

-¿Sigue habiendo trabas para que las mujeres accedan a emprender?

-El género sigue siendo una traba. Resulta increíble que haya muchas veces más emprendedoras que emprendedores, pero esa ambición de llegar a una empresa consolidada, con todos los sacrificios que supone, quieren hacernos creer que la mujer no está dispuesta a hacerlo. Y eso no es cierto. La mujer está dispuesta y capacitada, pero quizás por un camino distinto, aunque la meta sea igual. Por otro lado, existe techo de cristal, y lo trataremos en el foro con grandes directivas que nos acompañarán; existe cierta desconfianza por ser mujer en ciertos sectores económicos; y por supuesto, los sectores feminizados parece que están menos valorados. Son demasiadas las ocasiones en las que tienes que ganarte la credibilidad por el simple hecho de ser mujer.

-¿Cuentan con apoyo institucional?

-Tengo que decir que el apoyo ha sido mucho y tenemos que agradecerlo, no sólo en el plano económico. Nosotras tenemos una subvención del Imdeec, porque cumplimos los requisitos de una línea de financiación de este organismo, que nos valoró objetivamente. Nos hemos sentido apoyadas, cuando llamamos se nos escucha y creo que saben que somos un sector dentro de la población femenina que tiene un mensaje claro, distinto y que queremos ayudar a las mujeres a que su mensaje se escuche con claridad.

-¿Qué engloba el concepto #Marcamujer, título que lleva este foro?

-El año pasado tratamos la visibilidad y este año pensamos en la #marcamujer. La marca engloba una serie de valores que tiene un producto por el cual el cliente lo elige. Nosotras entendemos que las mujeres tienen esos valores que le aportan al ámbito empresarial y que hasta hace unos años no se estaban valorando. Después de eso decidimos que, como las socias estaban muy motivadas, había que escuchar a los medios de comunicación, que son los que dan la imagen de la mujer. Pues había que ver qué se estaba diciendo de la mujer empresaria y qué teníamos que hacer para que se nos visibilice correctamente. Estamos en un ámbito en el que somos activas en cuanto a igualdad, pero también en cuanto a desarrollo económico para la ciudad y la provincia. Tenemos una empresas que son una de nuestras prioridades, igual que también lo es el cambiar algunas estructuras que entendemos que no aportan al mundo empresarial.

-¿Qué factores positivos aporta la mujer al mundo empresarial?

-Una cosa que nosotras tenemos clara desde el principio es que trabajar por la igualdad de las empresarias no es pensar que los empresarios sean peores. Para nada, la igualdad consiste en que no existan esas diferencias. Pero volvemos a esa marca mujer de la que hablábamos. Está demostrado que hay una impronta emocional, que se suele achacar a las mujeres aunque realmente la podamos tener todos, que suma y las grandes empresarias se han dado cuenta de ello, al igual que las medianas y pequeñas empresarias.

Por otro lado, las estadísticas dicen que las mujeres suelen ser más creativas que los hombres. Ese interés tan grande de conciliación o de corresponsabilidad que las mujeres siempre tienen, es positivo para la empresa. Personas felices y completas hacen empresas mejores y con más futuro. Creo que hay muchos hombres que piensan exactamente igual en este sentido.

-El evento cuenta con mujeres reconocidas a nivel nacional e internacional en diversos ámbitos. ¿Han encontrado receptividad a la hora de elaborar el programa?

-Tengo que decir que lo hemos tenido fácil. Hemos trabajado, pero hemos encontrado a la gente muy receptiva. Hemos intentado que las ponentes se apasionen con la idea que planteamos, todas comparten este mensaje. En las instituciones también la hemos encontrado, afortunadamente. Y la participación en el foro se ha triplicado respecto al año pasado en cuanto a inscripciones, así que la satisfacción es tremenda.

-¿Este foro es un evento abierto?

-Así es, es gratuito, abierto tanto a hombres como a mujeres. Tendremos una mañana de congresos, una tarde con un taller dinámico, a cargo de una gran profesional, como todas las que nos acompañarán. Y terminamos con el concierto de Ana de Lois, una gran artista de Córdoba.