Pernichi espera que ya sea "el último día" de apagones en el alumbrado de los barrios

La delegada de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, ha explicado que los apagones en el alumbrado público que se están produciendo en algunos barrios se deben a la instalación que Endesa está haciendo de contadores inteligentes para controlar la potencia estricta (no permiten que se sobrepase lo contratado) y espera que hoy sea "el último día" porque “eso está prohibido en contratos de servicios esenciales como los del alumbrado, es decir, que no deberían hacer lo que están haciendo”, ha apuntado.

Los apagones se han dado en 28 cuadros de mando y han afectado a zonas como la Sagrada Familia, la Colonia de la Paz, el Zoco, el Guadalquivir, Fátima, el barrio del Ángel y el Centro. "Lo que hicimos desde el primer momento es pasarles el listado de todos los contratos donde no podían seguir haciendo lo que estaban haciendo", ha aseverado. De esos 28 puntos, el Ayuntamiento ya ha arreglado 21.

La delegada anima a los ciudadanos a denunciar las incidencias

La delegada ha indicado que Endesa interrumpe el suministro desde la central que Endesa tiene en Sevilla y "no están distinguiendo entre contratos esenciales y los que no lo son". Al respecto, ha apuntado que "no somos el único ayuntamiento afectado, me consta que Almería, Huelva y Cuenca" también lo están sufriendo. "Deberían habernos avisado y dado un tiempo para acomodar esa potencia antes de dejar a una ciudad con un barrio o calle apagada", ha aseverado.

Así, ha animado a todos los ciudadanos a que avisen de cualquier apagón y se pongan en contanto con Infraestructuras para que así la delegación pueda ponerse en contacto con Endesa y así solucionar el problema. "Ahora nos obligan a ir contrarreloj", ha aseverado. Al respecto, ha asegurado que ahora mismo el equipo de Alumbrado "está sin descanso, su prioridad es esta y no paran de trabajar en el horario que haga falta".

Los ciudadanos pueden denunciar a través de incidencias.infraestructuras.cordoba.es.