Perjudicados por silicosis en Córdoba: "Es una pandemia de magnitud incontable"

La silicosis es una enfermedad que afecta principalmente al sistema respiratorio tras un periodo de exposición al polvo de sílice y que en España se ha convertido en una "pandemia de magnitud incontable" debido a los pocos datos fiables que existen de afectados.

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía (APSA), Francisco Torrico, que aglutina a la mayor parte de afectados en la región, que se concentran en Córdoba, Almería y Cádiz, aunque con casos repartidos por toda la región, a excepción de Jaén y Huelva.

Esta misma semana, se conocía la sentencia de un juzgado de Vigo que condena al presidente del Grupo Cosentino, líder mundial de la fabricación de superficies de cuarzo, a seis meses de prisión por cinco delitos de lesiones graves en casos de afectados por silicosis, y que APSA ha acogido con "muchísima satisfacción", aunque "no supone un alivio, ni mucho menos".

"Por primera vez Cosentino reconoce que no advierte de la peligrosidad", por lo que "admite la culpabilidad", ha subrayado Torrico, quien ha asegurado que la sentencia es "clara y contundente" a pesar de que "todas las demandas y causas legales son diferentes" y, por tanto, no implica una condena similar en otros casos judiciales abiertos contra la multinacional.

Sin números reales de incidencia de silicosis

Además, Torrico ha apuntado que la empresa no puede alegar "desconocimiento", ya que tanto en Estados Unidos como en Canadá "sí que advierte de esa peligrosidad en 1999 y edita una guía al respecto", algo que "no hace en España" hasta 2010.

La mayoría de casos de silicosis conocidos se concentran en Galicia, Castilla y León y, principalmente, en Andalucía, donde entre 2007 y octubre de 2022 se comunicaron 596 partes de enfermedad profesional por esta enfermedad, una "pandemia de magnitud incontable", ya que los "números reales no los puede saber nadie".

"En Andalucía está el fabricante número uno del mundo y en muchas provincias se ha trabajado mucho durante el boom de la construcción y se han mandado encimeras a toda España", ha relatado Torrico, por lo que la región es una zona cero para el estudio de la incidencia real de la enfermedad.

"El ejemplo del desconocimiento es que la Seguridad Social reconoce hasta diciembre de 2022 un total de 43 casos de enfermedad profesional en la provincia de Córdoba, mientras que solo el área de neumología del hospital de Montilla (Córdoba) tiene registradas a 84 personas con silicosis", certifica el presidente de APSA.

Ha asegurado que se estima que hasta la Seguridad Social "llegan un 30% de los casos que realmente existen", mientras que la asociación ya ha interpuesto "entre 70 y 80 demandas" por diversos juzgados de Andalucía, unas denuncias "individuales", ya que "cada caso es diferente" con un "grado de afectación distinto".

Indignación y vergüenza

Sin embargo, la vía judicial puede dar un giro con la incorporación de "pequeñas y medianas empresas afectadas" y que podría derivar en una "querella conjunta", aunque la reciente sentencia de Vigo es un "paso importante" que "clarifica" la actuación de Cosentino.

"No queremos el mal a nadie, pero sí tenemos una indignación impresionante porque no podemos comprender cómo es posible que una empresa que se gasta tantos millones en publicidad no tenga la dignidad de interesarse por los afectados y si les hace falta algo", ha afirmado Torrico, quien "como andaluz" siente "vergüenza" de que, además, Francisco Martínez-Cosentino, presidente del grupo, sea Hijo Predilecto de Andalucía.

"Indignación" y "vergüenza" que contrastan con el "enorme agradecimiento" a "todos los médicos", que son "lo mejor en Andalucía" y que desde el inicio "se han volcado con nosotros" y que precisan del "apoyo de las administraciones para "investigar sobre la enfermedad y seguir haciendo la labor que desarrollan", estudios "que a veces les cuesta a ellos mismos" y en el que colaboran junto con universidades de Estados Unidos, Australia y la Carlos III.

"No tenemos nada más que quitarnos el sombrero con ellos por su entrega, dedicación y delicadeza hacia los enfermos", motivo por el cual la asociación los reconocerá con una placa en un acto simbólico el próximo 9 de noviembre.