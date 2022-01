El PSOE de Córdoba denuncia retrasos en la reforma del Archivo Histórico Municipal

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado las fechas dadas por el Ayuntamiento de Córdoba para la finalización de la reforma del Archivo Histórico Municipal, cuya terminación estaba prevista para este mes de enero.

"Este nuevo retraso derivado de la paralización en la gestión ha provocado que el gobierno municipal tenga que renovar una vez más el contrato de alquiler del edificio anexo al que hubo que trasladar hace dos años a los trabajadores del archivo. Ese contrato les cuesta a las arcas municipales casi 11.000 euros al año", han asegurado los socialistas.

El PSOE ha indicado que según han podido comprobar, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de la capital, el pasado día 19 se publicó ese nuevo contrato de alquiler.

En enero del año pasado la formación socialista solicitó información "real y actualizada" sobre estas obras en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, ya que querían saber qué había ocurrido para que estuvieran paradas, qué soluciones se planteaban y en qué plazos.

También han señalado que en varias ocasiones, los titulares y las informaciones que traslada el gobierno municipal sobre los temas de urbanismo "no se ajustan en la mayoría de los casos a la realidad". “No nos convencen y nos gustaría que alguna vez avalaran sus afirmaciones con documentación técnica", ha criticado el viceportavoz socialista, José Antonio Romero.

"Un año después, el gobierno de PP y Cs sigue sin darnos respuesta sobre la licitación del contrato que quedaba pendiente para concluir la obra. Hay que recordar que el responsable de Urbanismo, Salvador Fuentes, había asegurado públicamente que esta intervención estaría terminada en enero de 2022", ha indicado.

“Como es costumbre en este cogobierno, el gobierno del caos y la falta de gestión, el compromiso no se ha cumplido. No nos sorprende, pero cada vez estamos más preocupados por la deriva que está tomando este alcalde, que no cumple con nada de lo que le promete a los ciudadanos y ciudadanas en unos tiempos tan difíciles como los que vive Córdoba actualmente”, ha afirmado Romero.

El PSOE ha insistido en que "los retrasos acumulados" en resolver el contrato con la Unión Temporal de Empresas a la que se adjudicó la obra inicialmente y la "falta de diligencia" para adjudicar el segundo “está teniendo un precio elevado para la ciudad, un coste asociado por el que hemos preguntado en numerosas ocasiones de manera oficial, como siempre, hemos recibido la callada por respuesta”.

“Después de dos años y medio en blanco, con una gestión nefasta, es necesario que la Gerencia de Urbanismo culmine los proyectos iniciados con diligencia. Ya está bien de fotos y patadas para adelante al balón. Hay que cumplir con los cordobeses y cordobesas”, ha sentenciado el edil socialista.