El PSOE pide que los remanentes del Ayuntamiento de Córdoba se dediquen a "mitigar la inflación que sufren los ciudadanos"

El grupo municipal socialista demanda al equipo de gobierno del PP y Cs del Ayuntamiento de Córdoba que dedique los 35 millones de remanentes del presupuesto municipal a "mitigar la inflación que sufren los ciudadanos". Así lo ha manifestado el edil del PSOE José Antonio Romero, quien en unos días se convertirá en el portavoz del grupo en sustitución de Isabel Ambrosio, quien se marcha al Parlamento andaluz.

"Estamos hablando de 35 millones de euros en remanentes, casi 6.000 millones de las antiguas pesetas, lo que supone que no se ha hecho una buena gestión porque no son ahorros, sino dinero que no se ha gastado, impuestos de los cordobeses que se han dejado de invertir en la ciudad de Córdoba y con los que se podían haber creado multitud de empleos, arreglado calles y llevar a cabo el mantenimiento de colegios, entre otras muchas acciones", ha sentenciado Romero.

El PSOE le propone un "nuevo acuerdo" para gastar esos remanentes que incluye completar la bajada del bono de autobús "que ha hecho el Gobierno de España, que es un 30%, hasta el 50%, "con el doble objetivo de que los ciudadanos dejen el coche en casa por el alto precio de la gasolina y contaminaremos menos, tendremos una ciudad más saludable". También le demandan al equipo de gobierno que exija a la Junta que que colabore en mitigar el precio del transporte público.

Asimismo, los socialistas piden que se destinen ayudas al comercio de cercanía para combatir los precios de los productos "en un momento en el que el coste del carrito de la compra de ha disparado. "Sobre todo para productos perecederos y para los alimentos básicos, como pueden ser la fruta, la verdura, la carne y el pescado", ha sentenciado. Otras de las propuestas pasan por que haya una bajada del precio del agua. "Emacsa tiene unos beneficios importantes y no es el momento de beneficios", ha defendido; y por que se aumenten los recursos económicos para apoyar y reforzar el personal de Servicios Sociales, ya que "son muchas las familias con muchas necesidades, que necesitan esas ayudas de inmediato", ha indicado.

Romero ha defendido igualmente que "no podemos dejar atrás a la clase media, a las clase trabajadora. En este momento hay personas de esas clase media trabajadora que también necesitan esa ayuda, a las que tembién les está afectando de manera importante la inflación".

Los socialistas demandan igualmente que el remanente se invierta en reforzar Sadeco. "La ciudad está más sucia que nunca y los ciudadanos vayamos donde vayamos nos insisten en que hay que limpiarla. No podemos seguir con la ciudad más dejada de los últimos 15 ó 20 años con, por ejemplo, pastos que suponen que todas las noches nos encontramos incendio en la ciudad o en los alrededores", ha puntualizado

Romero, quien ha recordado que ya pactaron acuerdos los años anteriores para los remanentes, "con inversiones en proyectos que al final no han llevado a cabo", ha insistido en que el PSOE no apoyará ninguna propuesta "que lleve un solo céntimo a amortizar deuda". "Han ido pidiendo préstamos continuos para no se sabe qué, ninguna cuantía de esos préstamos ha sido invertida. Es el momento de ayudar a las familias a mitigar la inflación que hay ocasionada por la guerra de Ucrania contra la que ya el Gobierno de España está tomando medidas. Nosotros como Ayuntamiento tenemos la obligación de ayudar a los ciudadanos y también tomar algunas medidas", ha defendido.