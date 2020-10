El PSOE pide reforzar la limpieza y terminar las obras pendientes en los colegios de Córdoba

El PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba reclama al gobierno local un refuerzo en el servicio de limpieza de los colegios públicos de la capital, pues “muchos de ellos continúan con maleza en los patios un mes después de que se hayan iniciado las clases y de que los niños y niñas hayan vuelto al cole”.

Así lo ha puesto de manifiesto la concejal del PSOE Alicia Moya quien, en el último pleno, ya advirtió de la situación de algunos centros escolares como el colegio Algafequi, en el barrio de la Fuensanta, donde hay goteras que no se han reparado desde el curso pasado.

“Desafortunadamente, no es una situación aislada pues hay colegios con pastizales en los patios y con muchas otras carencias como pintar, reparar o sustituir persianas y pequeños arreglos que se acumulan”, ha explicado Moya, quien mantiene contactos continuos con las asociaciones de madres y padres de los colegios de la capital.

“Se ha llegado muy tarde a la limpieza de muchos centros escolares para su apertura tras el parón por el covid-19, pero que un mes después sigan teniendo tantas tareas pendientes no es de recibo”, ha añadido. En esta línea, la edil del PSOE ha instado al gobierno de PP y Ciudadanos “a entender y aceptar de una vez por todas que la responsabilidad sobre el estado de los colegios es suya y que tienen que asumir esta competencia”.

Otra de las tareas pendientes del gobierno local en este asunto es el refuerzo de personal para regular las entradas y salidas seguras de los escolares en los centros que no disponen de la figura de un portero, una carencia que se “intentó solventar con la contratación de 35 monitores por una fórmula que rechazó la intervención municipal por no ser conforme a la normativa y que, a día de hoy, no sabemos cómo piensan solucionar”, ha apuntado la edil socialista.

“Que el foco sobre la vuelta al cole se haya relajado no significa que se deje en el olvido estas contrataciones que seguirán siendo muy necesarias durante muchos meses”, ha considerado.