El PSOE recuerda al alcalde "la urgente necesidad de ampliar" las zonas de bajas emisiones de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ana López ha reclamado al Gobierno local de Bellido la “urgente necesidad” de ampliar las zonas de bajas emisiones en la capital “más allá del mero trámite realizado por el Ayuntamiento de Córdoba en una pequeña zona para cumplir con el mínimo exigido por la legislación europea y el Pacto Municipal contra el Cambio Climático”.

La edil ha explicado que “la necesidad de adaptación y mitigación al cambio climático y la mejora de la calidad del aire, así como el cumplimiento de las medidas introducidas en el Pacto Verde Europeo, obliga a llevar a cabo una serie de medidas que se convierten en imprescindibles, entre ellas la necesidad de implementar las zonas de bajas emisiones, que no pueden quedar relegadas a una pequeña parte de la ciudad”. En este sentido, ha calificado de “imprescindible” ampliarlas a otras zonas de Córdoba, donde las emisiones de gases contaminantes producidas fundamentalmente en más de un 52% por el transporte son importantes.

“Si realmente queremos reducir para el 2030 un 40% los gases de efecto invernadero, como se ha aprobado en el Plan Municipal contra el Cambio Climático, y reducir las partículas en suspensión, tan perjudiciales para la salud, se hace necesario ampliar estas zonas de bajas emisiones y apostar por una movilidad sostenible”, ha continuado la socialista, que ha comprometido la apuesta del Grupo Municipal por una auténtica movilidad sostenible en la que se incluya el transporte no contaminante, la electromovilidad, los desplazamientos a pie o en bicicleta “y en definitiva las soluciones que no envenenen el aire que respiramos y no aquéllas que son un mero trámite que reducen al mínimo las zonas de bajas emisiones y que considera más que suficiente el equipo de Bellido”.

Asimismo, ha conminado al Ayuntamiento a realizar campañas de sensibilización dirigidas a la concienciación de la ciudadanía sobre los riesgos de la emisiones contaminantes y poner en marcha el cálculo de la huella de Carbono a nivel municipal con el fin de incidir en su reducción y compensación, como se aprobó con el Plan Municipal de Cambio Climático “para que no quede en papel mojado”.

Por otro lado, López ha comentado que la emergencia climática “hace imprescindible” que el Ayuntamiento implemente con urgencia medidas para que los edificios municipales reduzcan el consumo de energía, impulsando las energías renovables y el autoconsumo en ellos y venta de excedentes, y promoviendo la creación de comunidades energéticas en los casos que sean necesarios y se conviertan en edificios con cero emisiones de gases con efecto invernadero.

“Todo ello debería verse reflejado en unos presupuestos para 2024, que desde el grupo municipal socialista no consideramos que sean de adaptación a la emergencia climática en la que nos encontramos”, ha concluido.