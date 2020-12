El PSOE alerta de que cada día de 2021 que Córdoba pase sin presupuestos se perderán diez empleos

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dado a conocer la propuesta de presupuestos municipales que su grupo tiene y que llevaría a cabo si estuviera de nuevo al frente de Capitulares, a la espera de que el equipo de gobierno municipal los presente.

Una propuesta que se basa en el concepto de agenda urbana sobre cinco ejes de trabajo. Antes de darlos a conocer, Ambrosio ha criticado que desde PP y Ciudadanos aún no hayan presentado las cuentas y ha señalado que "ya vamos tarde". A su juicio, "el presupuesto no va a estar vigente a 1 de enero, y es una irresponsabilidad muy grave por parte del alcalde que esta situación no se haya podido corregir".

En esta misma línea, la que fuera alcaldesa de Córdoba en el anterior mandato ha considerado que este hecho también constituye "una irresponsabilidad política, ya que cada día que pase esta ciudad sin presupuestos -a partir de 2021- se van a perder 10 empleos".

Así, ha detallado que "cada día que pasa sin tener en carga el presupuesto son 250.000 euros menos, que no pueden generar empleo". "No hay inversiones en la ciudad y que el gasto municipal se retrase no se traduce en actividad laboral", ha subrayado.

En el caso de su propuesta de cuentas municipales, ha afirmado que estas "tienen que pasar por el concepto de agenda urbana, porque nos parece que los planes estratégicos son un concepto que está caduco y bastante usado", ha anotado.

Así, sobre ese eje Ambrosio ha presentado el modelo de presupuesto municipal, que se basaría en cinco ejes a desarrollar: logística y movilidad sostenible; emprendimiento, innovación e investigación; agricultura, digitalización, tecnología, y Halal; economía circular; y un quinto que sería del de transformación de los sectores tradicionales económicos.

En el caso de la logística, la portavoz del PSOE ha recordado que fue una de las apuestas de su mandato y que "cosechó acuerdos importantes, que no pueden quedar en la papelera ahora que hay otro gobierno local". Por ello, ha abogado por "liderar un calendario de encuentro con las empresas" del sector.

Mientras en el área de emprendimiento, ha indicado que se trata de un eje fundamental, sobre el que "se puede plantear pequeñas medidas que dan un resultado sorprendente", a través de la puesta en valor de espacios públicos para estas empresas o líneas de apoyo para emprendedores.

Dentro del eje de la agricultura, Ambrosio se ha centrado en la necesidad de reforzar, entre otros aspectos, la marca de productos eco y bio y, sobre todo, el mercado Halal, mientras que en el caso de la economía circular ha considerado que "Córdoba tiene mucho que avanzar mucho en esta línea".

Por último, ha citado el eje de transformación de sectores locales como el comercio, la joyería y el turismo, a los que "la pandemia ha hecho obligarles a agilizar los procesos de modernización".

A su juicio, estos presupuestos que han elaborado persiguen objetivos tan fundamentales como el "de la capacidad de generar que Córdoba puede ser una tierra de oportunidades".