El PSOE defiende que está preparado para gestionar el Ayuntamiento de Córdoba y pide la dimisión de Bellido

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Víctor Montoro ha defendido que, "tras el sainete y espectáculo lamentable" que ha abierto una crisis en el equipo de gobierno del PP y Cs, los socialistas están preparados para coger las riendas del Ayuntamiento y ha pedido la dimisión del alcalde, José María Bellido, por esos hechos. Ese "sainete y espectáculo lamentable" es el hecho de que el entonces portavoz municipal de Cs -grupo municipal socio del PP en el cogobierno-, David Dorado, anunciara que se pasaba al grupo de ediles no adscritos tras denunciar que el regidor estaba obstruyendo la investigación de un presunto delito de corrupción relativo a contratos menores del área de Infrestructuras, arremeter contra éste y pedir su dimisión, para luego recular en esa decisión.

Montoro ha querido preguntarle al alcalde tras estos hechos y a través de los medios para qué ha convocado la comisión de seguimiento del pacto de gobierno "si sus socios ya han dejado claro que no van a romper ese pacto; y no solo no lo van a romper, sino que mantienen al señor Dorado como portavoz del cogobierno". Para el PSOE, este "asunto" ha venido a evidenciar que el alcalde no tiene ninguna autoridad "y que Ciudadanos está haciendo con él lo que la da la gana, cambiando de postura continuamente mientras él permanece impasible". El edil del PSOE ha defendido que cada socio de gobierno es corresponsable de las acciones del otro, "y por tanto el máximo responsable de lo que está pasando es el alcalde".

Tras ello, Montoro ha hecho algunas preguntas: “¿A qué Ciudadanos va a tener presente el alcalde cada vez que ocurra algo? ¿A la dirección de Sevilla, que ha dicho que Dorado debe ser portavoz del grupo municipal? ¿Al grupo municipal de Ciudadanos que ha expulsado a Dorado? Y la incógnita más importante es si seguirán formando parte del grupo de Ciudadanos "sus actuales capitulares con la señora (Isabel) Albás al frente tras ser desautorizados por su propio partido, o se pasarán a ser concejales no adscritos?”.

El edil del PSOE ha recordado que tanto el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, como el propio alcalde han manifestado que después de lo ocurrido con Dorado la situación del equipo de gobierno era insostenible. "Eso no les sirve a los cordobeses y cordobesas que están esperando las ayudas para sus comercios, la iluminación y el asfaltado de sus calles, los aparcamientos, la climatización de los colegios...", ha defendido. "Nos queda la duda, después de un año, de si el alcalde va a reaccionar a esta situación de crisis y si tiene claro quien es su interlocutor en Cs", ha añadido.

Montoro ha defendido que el pacto de gobierno está muerto "y no está vivo y de parranda, todo están manchados", ha sentenciado, para recordar la dimisión de la exedil de Cs Eva Timoteo, "cuando cobraba del Ayuntamiento y su actividad privada teniendo dedicación exclusiva", la comisión de investigación a la que se tuvo que someter el también edil de Cs Manuel Torrejimeno "con asuntos judicializados", y el caso de la concejala María Luisa Gómez Calero "que entró tras esa dimisión, fue expulsada de Cs, gestiona una delegación que era del PP y se le puede considerar tránsfuga". "Y finalmente, el portavoz de Cs, David Dorado, que es el epicentro de lo que se conoce como el caso Infraestructuras", ha añadido.

Montoro ha defendido que lo que este último caso, "al contrario de lo que dice el señor Torrico", sí que le importa a los cordobeses. Decir eso es reírse de la inteligencia de los cordobeses, cuando es la Fiscalía la que ha abierto diligencias en este caso", ha puntualizado. El edil socialista ha añadido que "este equipo de gobierno está totalmente paralizado y eso le afecta a los cordobeses, porque sus miembros van en direcciones contrarias, todo es un caos y las gestión se paraliza; los técnicos municipales no se atreven a firmar nasa por el caos que se ha generado, como ocurre con la Normal de Magisterio", ha matizado.