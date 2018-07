El PSOE lamenta la irresponsabilidad de rechazar el techo de gasto

El PSOE de Córdoba lamentó ayer la "irresponsabilidad" de quienes en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado viernes rechazaron la nueva senda de estabilidad que presentó el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, "y que consiguió para nuestro país tras duras y exitosas negociaciones en Bruselas". En un comunicado, el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado aseguró que, quienes "incomprensiblemente no apoyaron esta senda de estabilidad, se han opuesto a poner fin a los recortes persistentes en las políticas sociales de los últimos siete años, y han rechazado los recursos necesarios para reconstruir el estado del bienestar en nuestro país".

En su opinión, tanto el PP como Ciudadanos que votaron en contra, y Podemos que se abstuvo, "tumbaron la senda de estabilidad y el techo de gasto" que permitiría, para el 2019, que las comunidades autónomas cuenten con 2.500 millones de euros más para educación, sanidad y servicios sociales; la Seguridad Social, con 2.500 millones de euros más para mejorar el sistema público de pensiones; y la Administración central, con 1.000 millones de euros más para inversiones y gastos de su competencia.

Hurtado criticó que "no hay razones" para oponerse a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno socialista, "sólo hay intereses partidistas de quienes han votado en contra para bloquear la acción del Gobierno, y exigencias inadmisibles de quienes se han abstenido".

Para el diputado socialista, rechazar esta senda de estabilidad significa "dar la espalda a los ciudadanos que más han sufrido los efectos de la crisis, de los recortes en el gasto social y de la subida de impuestos, cuando todos ellos se podrían ver aliviados a partir de ahora con unos Presupuestos más generosos de las administraciones públicas".

Según Hurtado, el rechazo a la senda de estabilidad impide que la Junta de Andalucía disponga "de 338 millones de euros más para mejorar las políticas sociales que gestiona, y que son determinantes para el bienestar de los ciudadanos, como son la educación, la sanidad o la dependencia" y, por ello, los diputados cordobeses deberían "dar explicaciones por haber permitido y colaborado en este contrasentido". No obstante, Hurtado confía en que este "obstáculo" se pueda "salvar las semanas próximas, tras un diálogo y negociación del Gobierno con los grupos parlamentarios".

Por su parte, la coordinadora general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, manifestó ayer que el PSOE "no está legitimado para pedir responsabilidad al resto de grupos políticos del arco parlamentario cuando ha utilizado todo tipo de argucias para conseguir su único objetivo, llegar al Gobierno a costa de todo". La dirigente del PP agregó que, si el PSOE ve ahora "que no tiene apoyos, que no culpe a los demás", porque "es su responsabilidad única y exclusiva el devenir de España".