El PSOE valora la "intención" del Gobierno de "relajar la regla de gasto" para los municipios

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, valoró ayer la "intención" del Gobierno central de "relajar la regla de gasto y marcar otros criterios de estabilidad para los municipios". Serrano contrapuso esta "sensibilidad con el municipalismo" del actual Ejecutivo del PSOE frente a la actitud que, a su juicio, adoptó el anterior Gobierno del PP, que "no cree en el municipalismo y quería dejar a los ayuntamientos como meros tramitadores de expedientes administrativos, y que no pudieran diseñar su modelo de empleo o de actividad económica", según criticó. En esa línea, expuso que desde el PSOE-A pidieron "reiteradamente al anterior Gobierno de España que relajara los obstáculos que había puesto a los ayuntamientos a la hora de poder implementar políticas de empleo o para generar actividad económica en sus municipios".

Y es que, según abundó Serrano, el Ejecutivo de Rajoy "impuso una Ley de Estabilidad para conseguir los objetivos de déficit que le marcaba Europa", y, con esa norma, "repartía esos objetivos de diferente manera entre las administraciones, imponiendo objetivos muy duros a la administración autonómica y también a la local", que era "la más cumplidora".

Serrano insistió en que desde el PSOE-A "siempre hemos pedido al Gobierno de España que relajara esa imposición de no poder gastar ni endeudarse, de no poder gastar aquello que ahorraban los municipios", y criticó la "regla de gasto infame que hacía que, cuanto más sostenibles fueran y más ahorraran" dichos ayuntamientos, "menos podían gastar al año siguiente". Además, lamentó que el anterior Ejecutivo central "no fue sensible a esta petición" de los socialistas andaluces, pero ahora "afortunadamente, tenemos un Gobierno sensible con el municipalismo".