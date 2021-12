El PSOE denuncia "un nuevo incumplimiento" del Ayuntamiento de Córdoba en la climatización de los colegios

El grupo municipal socialista ha vuelto a denunciar "la falta de compromiso y de palabra del gobierno de PP y Cs con los colegios afectados por la falta de climatización". “Después de dos años y medio lamentando los continuos retrasos, ahora viene Antonio Álvarez (Cs), nuevo delegado de Infraestructuras, y nos dice que tampoco se realizarán las obras de adaptación eléctrica en las vacaciones de Navidad. Los continuos incumplimientos que se han producido en la ejecución de este proyecto, que afecta a 19 centros, rayan la absoluta falta de respeto hacia los cordobeses y cordobesas, hacia la comunidad educativa y la escuela pública”, ha insistido la concejal Alicia Moya.

Los socialistas insisten en que el equipo de José María Bellido fue incapaz de poner en marcha, con la diligencia que requerían, unas obras de climatización "que se encontraron prácticamente adjudicadas en 2019, que necesitaron año y medio para iniciarlas e incluso un recordatorio de la asesoría jurídica: o se ponían “manos a la obra” o incurrirían en consecuencias legales", ha apuntado Moya.

La edil ha asegurado que la educación pública no está entre las prioridades del gobierno municipal y que prueba de ello "es que siempre encuentran excusas para no darle prioridad a estas obras".

“Desde el primer momento conocían que las obras de adaptación eléctrica eran necesarias y por eso Bellido anunció que se realizarían al mismo tiempo que las de climatización, en 2019. Ése fue el primer incumplimiento. Después se dijo que hasta que no estuviesen instaladas las máquinas de climatización no se podía saber la potencia necesaria, pero esto no tiene sentido. Es como si yo contrato una máquina de aire acondicionado y hasta que no esté puesta no puedo saber cuánto consumirá. El que paga decide qué máquina le van a poner”, ha asegurado la edil.

Fechas ficticias

Moya ha apuntado que las continuas fechas que el anterior delegado de Infraestructuras, David Dorado, fue anunciando se han incumplido, recordando que esas fechas eran "para el curso 2020-21, para finales de año y, la última, para las vacaciones de Navidad". "Ahora ha llegado otro anuncio: se realizarán en el primer trimestre de 2022, pero Álvarez no se ha atrevido a decir si estarán terminadas para este curso", ha añadido.

“No debería sorprendernos que Ciudadanos vuelva a incumplir los plazos que ellos mismos se dan. La persona que más lo ha hecho a día de hoy, David Dorado, es la voz autorizada para hablar por el partido. Lo que nos sorprende es la pasividad y absoluto desinterés con que el que PP mira para otro lado. Para este equipo de gobierno no es una prioridad que los alumnos de 19 centros públicos dejen de soportar temperaturas inadmisibles cuando aprieta el calor o el frío”, ha defendido la edil socialista.

Moya ha recordado que David Dorado aseguró en el Pleno que las obras se realizarían durante las vacaciones de Navidad, si no había contratiempos. “A nosotros no nos consta ningún contratiempo, salvo que se refiera a toda la polémica de la Delegación de Infraestructuras con los contratos menores. Les recuerdo que ya denunciamos hace unas semanas que las obras en las cubiertas de dos colegios (de los incluidos en el plan de climatización) están en la documentación que la Fiscalía ha remitido al juez”, ha sentenciado.

Moya ha asegurado que las familias de los alumnos de estos 19 colegios "están cansadas y enfadadas de escuchar mentiras, patadas al balón hacia adelante y continuos incumplimientos y culpa de este abandono al alcalde de Córdoba".

“El alcalde de esta ciudad, en vez de dedicarse a solucionar los problemas de nuestros vecinos y vecinas, se dedica sólo a solucionar los problemas de su socio de gobierno, salpicado al completo por la polémica y la sospecha. La ciudad necesita que su gobierno municipal solucione esto. Lo que no tenemos claro es si será capaz de hacerlo Cs o el PP, porque lo único de lo que se ocupan es de repartirse cargos”, ha insistido la concejal socialista.