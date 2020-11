El PSOE pide al gobierno municipal que "deje el marketing y se ponga a trabajar"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha pedido al gobierno municipal que "deje el marketing y se ponga a trabajar" y también que "se deje de titulares y vayamos a trabajar con eficacia para salir adelante de esta grave crisis económica provocada por el covid-19".

Romero también ha demandado un encuentro con el equipo de gobierno "esta semana o a lo mucho la próxima semana" para avanzar en el gasto de los 17 millones de euros de los remanentes que tiene el Consistorio y que este sea "el motor que lleve a cabo esa reacción económica". Ese encuentro, ha continuado, servirá "para avanzar y tomar decisiones para empezar a gastar esos 17 millones en 2021 y los cordobeses lo vean hecho realidad".

En rueda de prensa, el edil socialista ha aludido a la última reunión de portavoces celebrada, pero que no estaba preparada para abordar los remanentes, sino para analizar la situación de la pandemia y ha señalado que "nos ha parecido desleal que se haya vendido un acuerdo" porque el encuentro se desvió hacia los remanentes. "No se avanzó absolutamente nada y no llegamos a ningún acuerdo", ha lamentado, al tiempo que nos pidió "unidad" a los grupos políticos.

Además, ha considerado que el plan de choque contra el covid -acordado entre los agentes sociales y Vox- "está muerto" y, por eso, ha señalado que lo quieren es negociar esos 17 millones de euros de los remanentes para destinarlos a la recuperación económica de la ciudad con el acuerdo entre los grupos. También ha tildado que el acuerdo del plan choque responde "al trilerismo político de PP y Ciudadanos" y que dejó fuera al resto de grupos con representación en el Ayuntamiento. Por eso, ha remarcado que el citado plan de choque "se deje a un lado".

Romero ha aludido a algunos de los ejes abordados en el citado encuentro. Una de ellos es el referente a servicios sociales. Sin embargo, ha expuesto que "si no hay plantilla, no vale para nada porque no se podrá ejecutar".

Otro de los ejes al que se ha referido, junto al de inversiones, es al de las ayudas a sectores económicos que "están parados por la crisis". "Es fundamental ayudar a los autónomos y las empresas", ha indicado y ha añadido que este eje se puede desarrollar mediante "ayudas directas, transparentes y de gestión rápida".

Al mismo tiempo, ha advertido de que "las empresas públicas no se pueden ver perjudicadas por la crisis y se gaste lo que se tenga que gastar, por lo que hay que transferir el dinero que sea necesario".

Respecto a las inversiones, ha señalado que se pongan en marcha "inversiones de rápida ejecución y de bajo coste, como en instalaciones deportivas como la de La Fuensanta, arreglo de campos de fútbol, un plan de arbolado para la ciudad o la adquisición de purificadores para colegios o centros de mayores".

También ha propuesto reforzar el plan de empleo de Sadeco y el desarrollo de un plan de empleo juvenil a través de Fundecor, donde los jóvenes puedan entrar a formar parte del mercado laboral.

"Hay que trabajar en serio y sin excusas. Tendemos la mano de nuevo para sacar adelante todas las medidas económicas que sean necesarias", ha concluido el edil socialista.