El PSOE critica que el gobierno municipal no haya licitado el mantenimiento de áreas infantiles

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado "la incapacidad del cogobierno municipal" de PP y Cs "para licitar a tiempo contratos fundamentales para prestar servicios a la ciudadanía, como el del servicio de mantenimiento de áreas de juegos infantiles y áreas cardiosaludables, que expiró el pasado 15 de junio".

A este respecto, el concejal del PSOE Antonio Romero ha explicado que el Ayuntamiento paga por este servicio a la empresa adjudicataria unos 300.000 euros al año, y el contrato de mantenimiento de estos espacios se adjudicó para los años 2016 y 2017, y fue prorrogado hasta el 15 de junio de 2020.

A juicio de Romero, se trata de "un ejemplo más de la falta de capacidad de gestión de un gobierno municipal que ya acumula un número desastroso de retrasos en la licitación de contratos tan importantes como éste, o el del Servicio de Ayuda a Domicilio, que caduca en cinco días, o el de suministro eléctrico de los edificios municipales, que lleva casi medio año sin adjudicarse".

"No es de recibo --ha proseguido-- que un cogobierno con todo un batallón de cargos elegidos a dedo, que le cuestan a los cordobeses un dineral, no sea capaz de licitar y adjudicar ningún proyecto a tiempo".

En esa línea ha señalado que la continuidad de contrato decretada por el gobierno local por razones de interés público, "cuenta con el informe en contra de la Intervención Municipal", que entiende que se trata de "una nueva contratación administrativa carente de todo procedimiento".

Respecto al contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio existe otro informe de la Intervención, en el que "plantea su disconformidad a la continuidad del contrato vigente, alegando que la prórroga no estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas, que se superan los límites de duración prevista en el pliego, que no se ha publicado el correspondiente anuncio de licitación del nuevo contrato en el plazo señalado y que no se ha recibido informe propuesta del servicio gestor".

Para el concejal socialista, el gobierno de PP y Cs, con el apoyo de Vox, "que se vende como de los grandes gestores, le está cogiendo gusto a salvar servicios públicos básicos con un rodeo administrativo para tapar su incompetencia", lo que "demuestra la falta de gestión del alcalde y de todo su equipo".