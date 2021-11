El PSOE reclama al gobierno municipal que pague las ayudas para el comercio ambulante de Córdoba

La concejal del Grupo Municipal Socialista Carmen Victoria Campos ha exigido hoy al alcalde, José María Bellido, que cumpla con los compromisos adquiridos con el comercio ambulante y las ayudas para paliar los efectos de la crisis del covid lleguen finalmente al sector.

“El alcalde trata a las familias que forman parte de este sector como ciudadanos de tercera y prueba de ello es la dejadez en la gestión de las ayudas específicas para paliar los efectos del covid unas ayudas que, a día de hoy, aún no han cobrado”, expresa.

El PSOE considera que el gobierno municipal "ha abandonado por completo al comercio ambulante, de hecho, a día de hoy aún no se ha producido el pago de las ayudas que corresponden al presupuesto de 2020, que tenían un importe de 100.000 euros". Campos recuerda que en el acuerdo que los socialistas firmaron con PP y Cs, y que permitió a Bellido desbloquear los presupuestos, se incluyó el pago inmediato de estas ayudas.

“Bellido incumple este acuerdo y nos demuestra que no es de fiar y que el comercio ambulante no es su prioridad como alcalde. La lealtad no es, precisamente, una de sus cualidades”, insiste Carmen Campos. La edil también advierte de que las ayudas previstas en el presupuesto de este año "han comenzado a tramitarse muy tarde".

“Este equipo de Gobierno no quiere gestionar y no aprende de los errores cometidos. La experiencia de lo ocurrido en las ayudas de 2020, aún sin pagar, debería haber servido al alcalde para rectificar en el futuro. Pero no ha sido así: la dejadez es la misma. Ha iniciado este expediente en el último trimestre del año, en vez de en el primero”, critica la concejal socialista.

En la misma línea, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado la necesidad de cubrir las jubilaciones de placeros que se han producido. Estos trabajadores son los encargados de ordenar los puestos en los mercadillos de la ciudad.

"En el mandato anterior el Ayuntamiento disponía de cuatro placeros, pero ahora, con el gobierno de Bellido, sólo hay uno".

“Es un asunto que nos preocupa porque la presencia de esta figura en los mercadillos es fundamental para evitar malentendidos y garantizar la buena sintonía entre los comerciantes que acuden a su cita semanal. En algunos casos han tenido que volverse a casa sin poder colocar su puesto debido a la mala organización”, alerta Campos.

Para el PSOE, la falta de gestión en este ayuntamiento empieza a ser ya alarmante porque afecta al día a día de los cordobeses y cordobesas.

“Después de más de dos años de mandato siguen sin saber resolver los asuntos más básicos que conciernen a esta ciudad. A los ciudadanos les resulta muy difícil entender cómo todo, absolutamente todo, puede estar tan estancado cuando el Ayuntamiento de Córdoba tiene 186 millones de euros en sus arcas esperando a ser gastados. Son tiempos difíciles y no hacen nada para impulsar la recuperación económica y social de la ciudad”, concluye Carmen Campos.