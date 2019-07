El PSOE desmiente que haya riesgo de perder ayudas del anterior gobierno

El grupo municipal socialista ha intentado desmontar las afirmaciones del cogobierno del PP y Cs de que el Ayuntamiento va a perder subvenciones por la “mala gestión” del anterior equipo de gobierno del PSOE e IU. “No hay peor mentira en política que una media verdad y tanto los representantes del PP como de Ciudadanos, con responsabilidades de gobierno, no han dejado de intentar sembrar la sospecha sobre la gestión del anterior equipo, en un ejercicio, tendencioso, malicioso y manipulador”, ha sentenciado el edil del PSOE José Antonio Romero.

El concejal socialista se ha referido en primer lugar a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Timoteo, “quien un día se descolgó afirmando que la ayuda a domicilio estaba en peligro, para al día siguiente asegurar que la prórroga del servicio ya estaba en marcha”. Romero ha denunciando que no es verdad, “como ha dicho” que se vaya a perder más de un millón de euros del programa Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, destinado a intervenir en zonas desfavorecidas como Las Moreras, Las Palmeras y el Distrito del Guadalquivir. “La señora Timoteo no tuvo más remedio que admitir en la comisión celebrada antes de ayer martes, que la subvención de 1,1 millones por parte de la Junta, es ejecutable hasta el año 2022 y que las partidas para este año solo hay que modificarlas y no prorrogarlas”, ha sentenciado.

También ha asegurado que no es cierto que haya riesgo de perder un euro de partidas europeas ni autonómicas. “No lo es en el caso de la climatización de colegios, cuyos proyectos están entregados y aprobados por la Agencia de la Energía; no lo es en el caso de las obras de la Normal, cuya no finalización se debe a la mala praxis de la empresa concesionaria y como ya hemos visto tampoco es cierto, en el caso del millón destinado por la Junta, a la estrategia de zonas desfavorecidas”, ha puntualizado.

Asimismo ha defendido que respecto de los “retrasos” anunciados por el actual cogobierno, en diferentes proyectos fundamentales para la ciudad “y que el anterior equipo dejó muy avanzados, dichos retrasos serán exclusivamente imputables a decisiones del actual equipo de José María Bellido”.

Respecto al Centro de exposiciones, Ferias y Convenciones, ha asegurado que el alcalde sabe que el equipo de arquitectos responsable de redactar el proyecto de finalización de la obra, “ya está contratado desde enero de 2019 y que si el proyecto no está finalizado, como con una evidente mala fe dijo Bellido, es porque dicho equipo estaba a la espera de que se despejara la incógnita de si iba a ser Tragsa la empresa adjudicataria. La decisión del alcalde de que no sea la empresa pública la que termine esa obra supondrá un retraso muy notable en la finalización de la misma”. Y respecto a las obras de la segunda fase de la Ronda del Marrubial, ha insistido en que no se justifica que el alcalde haya dicho que “van para largo; no se justifica en el estado en que se encuentra el proyecto, ya que no hay ninguna razón técnica que justifique la dilación anunciada”.