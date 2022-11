El PSOE de Córdoba denuncia "la falta de supervisión y de gestión" en el área de Infraestructuras

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha hecho referencia al caso de las 200 facturas presuntamente irregulares detectadas en el área de Infraestructuras y ha considerado que se trata de una situación que se ha producido por "la falta de supervisión y de gestión" del citado departamento.

"El Ayuntamiento está continuamente en los medios por casos de posible corrupción y es algo que a la gente no le gusta", ha considerado. A su juicio, "da igual el delegado que ocupe la dirección, no hay supervisión por parte de los políticos del trabajo que se hace en este área".

También ha criticado las versiones ofrecidas por el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, el pasado lunes y del propio alcalde, José María Bellido, y ha asegurado que "nos quieren hacer ver que hay una forma de vigilar ese gasto y ahora que ellos han sacado esas facturas las pone en manos de la Policía".

En esta línea, ha incidido en que este nuevo caso en el área de Infraestructuras "es bastante grave" y más, "cuando tiene que venir la Policía". "La situación es muy preocupante y la culpa se la echan entre unos y otros", ha insistido.

En su comparecencia, el edil socialista se ha preguntado "cómo se registran facturas de trabajos que no se han hecho" y ha mostrado su preocupación a que tanto PP y Ciudadanos "no sean capaces de acabar con estas presuntas irregularidades. No tiene explicación alguna".

Así, ha avanzado que desde las filas socialistas "vamos a pedir por escrito que nos detalle cuáles son esas facturas, los técnicos que las firmaban y cuál es el proyecto que tiene Bellido para el área de Infraestructuras".

También ha lamentado que "mientras esto ocurre, el mantenimiento de la ciudad está totalmente abandonado. Hay una crisis en el área y no ponen solución. Nos gustaría reunión de portavoces para que nos contara la verdad".

Unos presupuestos que no apuestan por Córdoba

Romero también ha hecho un análisis de los presupuestos de la Junta, de los que ha criticado que no hagan "una apuesta por la ciudad" y ha exigido que el PP "haga enmiendas a sus propio presupuesto e incluya partidas que provoquen la generación de empleo en Córdoba".

Así, ha criticado que las cuentas autonómicas del próximo año no incluyen "medidas para ayudar a familias con la inflación, ni a las clases medias y trabajadoras".

El edil del PSOE ha aludido a la falta de inversiones para infraestructuras como la Ronda Norte o la Variante Oeste, el Parque Logístico, la Ronda del Marrubial o el centro de salud de Villarrubia.

También ha criticado que "no aparece nada" para la rehabilitación de colegios públicos, ni tampoco para el yacimiento de Ategua o el de Cercadillas, ni tampoco para proyectos para trabajar contra la exclusión social, o Rabanales 21.

Por ello, ha considerado necesario que el alcalde de Córdoba "se plante en Sevilla ante el presidente de la Junta y le exija todo lo que necesita Córdoba, tanto en infraestructuras como en ayudas a familias".