El PSOE denuncia la falta de anteproyecto de presupuestos municipales para 2020

El edil socialista del grupo municipal socialista del Ayuntamiento José Antonio Romero ha denunciado que "a 29 días de que se acabe el año, el equipo de gobierno del PP y Cs aún no tiene diseñado el anteproyecto de presupuestos municipales para 2020". "Se dieron mucha prisa para aprobar las ordenanzas fiscales para el próximo año para bajarle los impuestos a los ricos y no tienen presupuesto, que es lo que marca el desarrollo económico de la ciudad", ha insistido.

Según Romero, esto se debe a que "para que la ciudad avance necesita un gobierno fuerte y no hay un gobierno fuerte, sino dos gobiernos enfrentados que actúan por separado, sin coordinación y cada uno buscando sus intereses". Y ha defendido que ese retraso del presupuesto "va a afectar al grado de ejecución del mismo y con ello al cumplimiento de la regla de gasto del año próximo".

El edil socialista ha apuntado que tras las fechas navideñas "ya no hay excusas para que hablen de la herencia recibida, ya no hay excusas para que no se pongan a trabajar; porque desconocemos cuál es el trabajo que están realizando". "No tienen proyectos de ciudad y por eso no tienen presupuestos. Desconocemos cuál es su modelo de desarrollo económico", ha puntualizado.

Romero ha criticado de paso algunas cuestiones "como ese plan de choque que se decía que se iba a aplicar en la Gerencia Municipal de Urbanismo para agilizar las licencias, plan que desconocemos, e incluso ahora se dan menos licencias que antes". También se ha referido en materia de infraestructuras a que "no se conoce ni una sola obra nueva del plan Mi Barrio es Córdoba", mientras que "están apostando por el deporte de élite sin contemplar incluso los informes municipales". Además, ha denunciado que el Plan del Casco Histórico "no se va a conocer hasta dentro de tres años, cuando ya estemos en campaña de las municipales" y de las inversiones de 2019 con cargo a préstamos "tampoco sabemos nada"

"Han contratado a un batallón de cargos de libre designación, con lo que se van a perder 28 millones de euros de las Inversiones Financieramente Sostenibles; y ni con ese batallón han conseguido tener listo a estas alturas un anteproyecto de presupuestos que exigimos que los presenten ya, porque una ciudad sin presupuesto es una ciudad sin futuro", ha defendido.